Niska skłonność do zakładania firm

Polacy nie garną się do zakładania firm – wynika z polskiej edycji raportu Global Entrepreneurship Monitor (GEM), o którym pisze „Puls Biznesu”. Badanie, przygotowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, pokazuje, że w kraju znacznie wolniej przybywa nowych biznesów w porównaniu do średniej europejskiej.

Więcej firm dojrzałych niż młodych

Z analizy wynika, że tylko 2,9 proc. Polaków prowadzi biznes działający na rynku nie dłużej niż 3,5 roku. Jednocześnie aż 12,3 proc. ankietowanych prowadzi firmy dojrzałe. Dla porównania, średnia europejska dla tych wskaźników wynosi odpowiednio 10,3 proc. dla młodych firm i 7 proc. dla tych o ugruntowanej pozycji.

Polska przedsiębiorczość bazuje głównie na firmach, które mają już ugruntowaną pozycję. Znacznie wolniej przybywa nowych biznesów. Wyzwaniem jest tworzenie odpowiednich warunków, by więcej osób chciało przejść od pomysłu na biznes do jego wdrożenia - mówi Paulina Zadura, dyrektor Centrum Analiz i Strategii w PARP.

Strach przed porażką hamuje Polaków

Główną barierą wskazywaną w raporcie jest obawa przed niepowodzeniem. Choć 49 proc. Polaków widzi okazje biznesowe, a 53 proc. uważa, że ma wiedzę i umiejętności potrzebne do uruchomienia biznesu, strach przed porażką powstrzymuje ich przed podjęciem decyzji. Co ciekawe, aż 77 proc. badanych jest zdania, że założenie firmy jest łatwe.

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Ostrożne podejście do nowych technologii

Raport zwraca również uwagę na dystans przedsiębiorców do innowacji. Tylko 11 proc. właścicieli młodych firm uważa, że sztuczna inteligencja będzie bardzo ważna dla ich strategii w ciągu najbliższych trzech lat. Wśród właścicieli dojrzałych przedsiębiorstw odsetek ten jest nieco wyższy i wynosi 16 proc. W badaniu GEM wzięło udział 10 tys. Polaków prowadzących biznes lub zamierzających go założyć oraz około 40 ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości.