Więcej połączeń w nowym rozkładzie jazdy PKP

W sezonie 2024/2025 podróżni będą mieli do dyspozycji aż 505 połączeń, w tym 471 całorocznych i 34 sezonowe. To aż o 51 połączeń więcej niż w ubiegłorocznym rozkładzie. Na najpopularniejszych trasach pociągi będą kursowały w cyklicznych odstępach czasowych. Co godzinę pomiędzy Wrocławiem a Krakowem, nie rzadziej niż co dwie godziny z Poznania do Krakowa oraz co dwie godziny pomiędzy Gdynią, a Wrocławiem. Atrakcyjna siatka połączeń zostanie utrzymana na najpopularniejszych ciągach komunikacyjnych. Pociągi ze stolicy pojadą do Krakowa i Trójmiasta średnio co godzinę.

Rekordowe czasy przejazdów pociągów

Od grudnia pociągi PKP Intercity będą kursować z krótszymi czasami przejazdów. Podróżni dotrą szybciej ze stolicy do Szczecina (4 h 18 minut), do Białegostoku (1 h 30 minut) czy Łodzi Fabrycznej (1 h 7 minut). Atrakcyjny czas przejazdu zostanie zapewniony dla pociągów kursujących z oraz na południe kraju. Z Krakowa do Zakopanego pojedziemy w nieco ponad 2 godziny. O ponad 60 minut skróci się podróż do Zamościa, do którego z Krakowa dojedziemy w niecałe 4 godziny (wcześniej 5 h 9 minut). Ze Szczecina dotrzemy szybciej nie tylko do Warszawy, ale także do Poznania (1 h 50 minut).

Pendolino w Szczecinie i Poznaniu

Nowością w ofercie krajowej będzie rozszerzenie siatki połączeń pociągów Pendolino. Od połowy grudnia będą one kursować ze Szczecina przez Poznań do Warszawy. Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed 8:00 i pokona tę trasę w 4 h 18 minut. Powrotne EIP do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20:00. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa.

Nowe połączenia międzynarodowe

W rozkładzie pojawią się cztery nowe połączenia do Czech. Pociągi IC Baltic Express będą zatrzymywać się nie tylko w największych polskich miastach, tj. Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu czy Wrocławiu, ale także w mniejszych ośrodkach, m.in w Tczewie, Inowrocławiu, Gnieźnie, Lesznie i Kłodzku. Co więcej, składy PKP Intercity po raz pierwszy zatrzymają się na stacjach: Bystrzyca Kłodzka i Międzylesie. Po stronie czeskiej w drodze do Pragi będziemy mogli wysiąść i wsiąść m.in. w Pardubicach. Połączenia będą realizowane w godzinach porannych, popołudniowych oraz nocą. Nowością w ofercie międzynarodowej będzie również pociąg IC Galicja, który pojedzie z Przemyśla przez Kraków do Berlina. Będzie to trzecia para połączeń na tej trasie. Pozwoli to na ruch pociągów co 4 h z Krakowa, Katowic, Wrocławia do stolicy Niemiec.

Nowe połączenia krajowe

W nowym rozkładzie jazdy znajdzie się również atrakcyjne połączenie Warszawy z Wrocławiem (EIC Ślęża z rekordowym czasem przejazdu 3 h 33 min). Z Warszawy na Dolny Śląsk dojedziemy również pociągiem IC Konopnicka (rel. Warszawa – Wrocław), a także składem IC Śnieżka, który od grudnia będzie kursował codziennie. W weekendy podróżni będą mogli skorzystać z pociągu IC Beskidy rel. Warszawa Wschodnia – Wisła Uzdrowisko. W województwie małopolskim pociąg ten zatrzyma się na stacji Zator Park Rozrywki.

Ze stolicy województwa małopolskiego do Przemyśla kursować będzie pociąg IC Gierymski, a do Szczecina pojedzie skład IC Sukiennice, który w sezonie letnim będzie jeździć w wydłużonej relacji do/z Zakopanego. Dzięki rozszerzeniu terminów kursowania pociągu IC Halny (rel. Zakopane – Poznań) mieszkańcy Podhala zyskają codzienne połączenie z Wrocławiem i Poznaniem. Nowym miejscem zatrzymania w regionie będzie stacja Mielec, przez którą kursować będzie skład IC Hetman rel. Hrubieszów Miasto – Kraków Główny.

W związku ze zmianą trasy pociągu IC Hańcza (rel. Kraków – Wilno) mieszkańcy Kielc, Skarżyska-Kamiennej i Radomia zyskają bezpośrednie połączenie z Białymstokiem oraz pierwsze od kilkudziesięciu lat połączenie międzynarodowe.