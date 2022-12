Nowy rozkład PKP od niedzieli. Co się zmieni w siatkach rozkładów?

Nowy rozkład jazdy PKP 2022

Nowy rozkład jazdy PKP niebawem wchodzi w życie. Od kiedy nowy rozkład jazdy PKP 2022 zacznie obowiązywać? Zmiana rozkładu jazdy PKP nastąpi 11 grudnia 2022, czyli w najbliższą niedzielę. W nowym rozkładzie PKP Intercity zapewniło więcej połączeń pomiędzy Warszawą a Trójmiastem i Krakowem, które będą obsługiwane składami Pendolino. Dzięki temu będzie możliwa podróż pociągiem Pendolino z Warszawy do Krakowa po godzinie 16, a od marca ze stolicy do Trójmiasta po godzinie 20. W dni wysokiej frekwencji uruchamiane będzie dodatkowe połączenie kategorii Express Intercity (EIC). Pociąg o godz. 20.30 wyjedzie z Gdyni i przed północą będzie w stolicy.

W rozkładzie pojawi się więcej połączeń na trasach międzynarodowych. Na przykład pojawi się pociąg relacji Kraków-Wilno-Kraków, umożliwiający podróże między Polską a Litwą z jedną przesiadką. Zapewni je pociąg Intercity Hańcza (w wyższej kategorii, dotychczas w TLK) kursujący do tej pory pomiędzy Krakowem a Suwałkami, zatrzymując się po drodze m.in. w Warszawie i Białymstoku. Od 11 grudnia będzie kursował w wydłużonej relacji do znajdującej się na Litwie stacji Mockava, skąd będzie można pojechać składem kolei litewskich do Kowna i Wilna. Za podróż z Warszawy do Wilna pasażerowie zapłacą 25 euro, a do Kowna - 20.

Nowy rozkład jazdy PKP międzynarodowy

Przybędzie też połączeń relacji Warszawa-Berlin. Łatwiejszy będzie też dojazd z Krakowa do Pragi, dzięki wydłużeniu trasy pociągu TLK Galicja relacji Kraków-Ostrawa. Po drodze pociąg będzie zatrzymywać się m.in. w Katowicach, Zabrzu i Gliwicach.

