Inwestycje francuskie w Polsce – imponujące dane

Dane Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) wskazują, że Polska jest ulubionym celem inwestycyjnym francuskich firm w Europie Środkowo-Wschodniej należącej do UE. Aż blisko połowa wszystkich inwestycji z Francji w tym regionie trafia właśnie do naszego kraju. Na koniec 2023 roku skumulowane bezpośrednie inwestycje zagraniczne firm z francuskim kapitałem osiągnęły imponujący poziom około 113 mld zł. W ciągu ostatnich pięciu lat zanotowano wzrost o około jedną trzecią. W rankingu największych inwestorów zagranicznych, biorąc pod uwagę kraj siedziby podmiotu dominującego, udział Francji przekroczył 8,4 proc. To stawia ją w ścisłej czołówce, w gronie czterech największych inwestorów zagranicznych w Polsce.

Sektory dominujące we francuskich inwestycjach

Francuskie inwestycje w Polsce są zróżnicowane sektorowo, co świadczy o wszechstronności polskiej gospodarki. Największy udział, 27 proc., przypada na sektor przetwórstwa przemysłowego. Kolejne ważne obszary to: informacja i komunikacja, transport i logistyka (24 proc.), handel (18 proc.), usługi profesjonalne oraz finanse i bankowość (po 10 proc.). Co ciekawe, blisko 70 proc. zagranicznych inwestycji w sektorze telekomunikacyjnym, mediowym i IT pochodzi właśnie z Francji. CCIFP podkreśla, że każdego roku blisko połowa zysków wypracowanych w Polsce przez francuskie firmy jest reinwestowana lokalnie, co świadczy o ich długoterminowym zaangażowaniu w rozwój polskiej gospodarki.

Inwestycje w przyszłość – cyfryzacja i ochrona środowiska

Badanie przeprowadzone przez CCIFP ujawnia, że w 2023 roku aż 48 proc. francuskich firm działających w Polsce zwiększyło nakłady na inwestycje. W ostatnich latach najwięcej firm inwestowało w obszar cyfryzacji (45 proc.), co jest odpowiedzią na globalne trendy i rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne technologie. Istotny jest również nacisk na ochronę środowiska (33 proc.), co świadczy o odpowiedzialnym podejściu francuskich firm do kwestii zrównoważonego rozwoju. Kolejne obszary inwestycji to automatyzacja produkcji (27 proc.), rozbudowa zakładu produkcyjnego (21 proc.) oraz działalność badawczo-rozwojowa (18 proc.).

Współpraca z polskimi partnerami – klucz do sukcesu

Francuskie firmy w Polsce aktywnie współpracują z lokalnymi partnerami, co przyczynia się do rozwoju polskiej gospodarki i tworzenia nowych miejsc pracy. Aż 62 proc. firm francuskich w Polsce współpracuje na stałe z ponad 100 lokalnymi, polskimi partnerami. Co czwarta firma posiada więcej niż 1000 stałych polskich dostawców lub podwykonawców. Ponadto, 61 proc. francuskich firm włączyło część swoich lokalnych dostawców w globalne łańcuchy dostaw, co świadczy o ich zaufaniu do jakości i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw.

Polskie inwestycje we Francji – rosnąca siła

W ostatnich latach obserwuje się również intensyfikację działalności polskich firm na francuskim rynku. Skumulowana wartość akcji i innych form udziałów kapitałowych w podmiotach francuskich będących w posiadaniu polskich spółek wzrosła pomiędzy 2017 a 2022 rokiem o około 80 proc. W 2022 roku polskie inwestycje bezpośrednie nad Sekwaną osiągnęły poziom 4 mld zł, co plasowało Francję na 11. miejscu wśród kierunków polskich inwestycji za granicą. To dowód na rosnącą siłę polskich przedsiębiorstw i ich ambicje ekspansji na rynki zagraniczne.

Perspektywy na przyszłość – strategiczne sektory współpracy

CCIFP podkreśla, że zacieśniająca się współpraca polityczna i gospodarcza otwiera nowe możliwości dla rozwoju partnerstwa w strategicznych sektorach. Wśród nich wymienia się przemysł zbrojeniowy i obronność, energetykę jądrową i odnawialne źródła energii, oraz cyfryzację i innowacje. Współpraca w tych obszarach może przynieść korzyści obu stronom, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych technologii, zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i wzmocnienia pozycji Polski i Francji na arenie międzynarodowej. Jak przypomniała Izba ponad 40 polskich firm współpracuje z francuskim koncernem EDF przy budowie elektrowni atomowych na całym świecie. To doskonały przykład udanej współpracy, która może być wzorem dla innych projektów.

Podpisanie nowego traktatu polsko-francuskiego w Nancy to ważny krok w kierunku dalszego zacieśniania relacji między naszymi krajami. Polska jest dla Francji kluczowym partnerem gospodarczym w Europie Środkowo-Wschodniej, a francuskie inwestycje w Polsce odgrywają istotną rolę w rozwoju naszej gospodarki. Zacieśniająca się współpraca polityczna i gospodarcza otwiera nowe możliwości dla rozwoju partnerstwa w strategicznych sektorach, co może przynieść korzyści obu stronom.

