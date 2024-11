Nowy urlop dla Polaków! Projekt ustaw na najbliższym posiedzeniu Sejmu

Dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców cześniaków

Posiedzenie Sejmu rozpocznie się we wtorek, 19 listopada. Szefowa MRPiPS poinformowała, że zostanie na nim przeprowadzone pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy wprowadzającej dodatkowy urlop dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz hospitalizowanych po narodzinach.

Na konferencji prasowej w Sejmie ministra zwróciła uwagę, że czas, który rodzice wcześniaków spędzają w szpitalu "ciężko nazwać czasem urlopowym" - a tak jest obecnie uregulowane w przepisach.

- Mechanizm tydzień za tydzień: tydzień w szpitalu - tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego to jest rozwiązanie zawarte w projekcie ustawy, który już na tym posiedzeniu Sejmu będzie procedowany. Takich dodatkowych tygodni rodzice wcześniaków będą mogli pozyskać aż osiem w mechanizmie tydzień za tydzień - wyjaśniła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk.

- W przypadku skrajnych wcześniaków, czyli tych najmniejszych z najmniejszych dzieci, których masa po narodzinach nie przekracza jednego kilograma, [...] takich dodatkowych tygodni urlopu macierzyńskiego będzie mogło być nawet 15 - dodała ministra.

Zaznaczyła, że urlop będzie mógł być wykorzystany zarówno przez matkę jak i ojca.

Ministerstwo rodziny chce szybko wprowadzić nowe przepisy

Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan zadeklarowała, że prace na projektem będą prowadzone "tak szybko, jak to tylko będzie możliwe". "Jest to projekt, który łączy nas wszystkich ponad podziałami" - podkreśliła posłanka Lewicy.

Wiceprezes Fundacji Koalicja dla wcześniaka Elżbieta Brzozowska zaznaczyła, że projekt powstał w dialogu między resortem rodziny a organizacjami pozarządowymi. Brzozowska wskazała, że skrajnie wcześnie urodzone dzieci spędzają w szpitalu nawet pół roku. Potem - jak dodała - powinien być czas na to, żeby "poradzić sobie z traumą tylu miesięcy pobytu dziecka w szpitalu, żeby w prawdziwy sposób budować więzi z dzieckiem".

Wedle obowiązujących przepisów rodzicom dzieci urodzonych przedwcześnie przysługują takie same prawa jak tym, których dzieci przyszły na świat w terminie (po skończonym 37. tygodniu ciąży). Oznacza to między innymi konieczność rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego w momencie porodu i możliwość przerwania go po ośmiu tygodniach.

Do rozwiązań zaproponowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej należy między innymi dodatkowy urlop macierzyński. Dla rodziców dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub tych, które w dniu narodzin ważyły mniej niż 1000 g, będzie to maksymalnie 15 tygodni.

Natomiast dla rodziców dzieci, które przyszły na świat przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży lub urodzonych o czasie, ale wymagających hospitalizacji - maksymalnie osiem tygodni.

Zmianie ulegnie także wysokość zasiłku macierzyńskiego w czasie dodatkowego urlopu - będzie on wynosił 100 proc. podstawy zasiłku.