Największe mieszkanie na osiedlu

Orlen opłacał Obajtkowi luksusowy apartament. Piorunująco wysoki czynsz

Były prezes Orlenu miał wynajmowany lokal w apartamentowcu z 200 m2 tarasem na warszawskim Powiślu. Czynsz za 132-metrowy apartament to 17,5 tys zł. miesięcznie - podaje dziennik "Fakt". "W apartamentowcu mieści się w nim tylko 60 mieszkań o powierzchni od 50 do 132 mkw, co oznacza, że Obajtek dysponował największym lokalem na tym osiedlu" - czytamy. Wcześniej Obajtek kupił apartament na Bemowie, a mimo to wynajmował służbowe mieszkanie.