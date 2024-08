Obajtek spowodował 10 mld straty Orlenu? Ujawnili kulisy inwestycji

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Inwestycja Obajtka Olefiny III na 10 mld straty?

Rozwijające się przedsiębiorstwa dokonują inwestycji, które muszą spełniać określone wymogi, zgodne z wiedza ekonomiczną, według uniwersalnych standardów. Wygląda na to, że Daniel Obajtek zdecydował się na przebojową inwestycję, która minimalnych standardów nie spełniała. - Kolumna absorpcyjna (…) element powstającego w PKN ORLEN Kompleksu Olefin III w Płocku, została umieszczona na fundamentach. Do jej montażu potrzebny był specjalny żuraw pierścieniowy o udźwigu 2000 ton (…) Na inwestycji PKN ORLEN skorzysta także Płock i okoliczne gminy – to fragment komunikatu Orlen z maja 2023 r. Inwestycja miała być spektakularna, wyszło inaczej.

- W scenariuszu (…) samego kompleksu Olefiny III bez dodatkowych instalacji, inwestycja znajdowała się poniżej progu opłacalności lub nieznacznie go przekraczała – to fragment publikacji „Business Insider” ujawniającej wstępne wyniki audytu.

- Ta decyzja wygląda jak zakład przeciwko rzeczywistości. O ile jeszcze zakład, że warunki makroekonomiczne w przyszłości się zmienią i inwestycja stanie się rentowna, jest tyle, o ile do usprawiedliwienia, o tyle zakład, że w przewidywalnej przyszłości zmieni się polityka Komisji Europejskiej, było szaleństwem - to anonimowa wypowiedź cytowana w tej samej publikacji.

Co zrobi nowy zarząd Orlen z nietrafioną inwestycją?

- Inwestycja, która w chwili podpisywania umowy z wykonawcą była szacowana na ok. 13,5 mld zł, dziś jest wyceniana na przynajmniej 25 mld zł (…) porzucenie go oznaczałoby konieczność dokonania miliardowych odpisów. (…) Z drugiej strony kontynuowanie inwestycji oznacza konieczność wyłożenia kolejnych miliardów – podaje „Business Insider”.

Nowy zarząd Orlen jest przed wyborem – dołożyć kolejne miliardy do nietrafionej inwestycji lub zaakceptować wielomiliardową stratę. Olefiny III to nazwa potencjalnie jednej z największych kosztowo afer w III RP.

- (…) realizowane są kontrole, których celem jest wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości mających miejsce w firmie w ostatnich latach. Wśród nich (…) Olefiny III – to stanowisko biura prasowego Orlen przesłane do „Business Insider”. Całość to potencjalne postępowanie karne, narażenie państwowych środków na straty może realizować znamiona przestępstwa.

