Brat Daniela Obajtka stracił stanowisko. Koniec z przywilejami

Obajtek nie kupi mieszkania z 95 proc. bonifikatą

Dużo kontrowersji wywołała informacja iż brat Daniela Obajtka zamierza wykupić służbowe mieszkanie w Gdynii. Jak czytamy w Interii

"5 grudnia 2023 r. Józef Kubica, dyrektor generalny i polityk Suwerennej Polski wydał zgodę na sprzedaż lokalu. Według wyceny niezależnych ekspertów na zlecenie Onetu mieszkanie warte jest ok. 700 tys. zł. Brat prezesa Orlenu może ją kupić jednak z 95-procentową bonifikatą. W praktyce oznacza to, że za trzypokojowy lokal może zapłacić ok. 35 tys. zł. Dla porównania koszt metra kwadratowego w okolicy, gdzie znajduje się nieruchomość, oscyluje w granicach 12-13 tys. zł.

Dalej portal informuje, że wszystko jest lege artis, zgodnie z ustawą o Lasach Państwowych (art. 40a .), które mogą sprzedawać zbędne nieruchomości.

"Jeśli taki lokal jest zamieszkiwany, leśnik, który go użytkuje, ma prawo pierwokupu. Za każdy rok pracy w Lasach można obniżyć cenę rynkową o 6 proc. Leśnik, prywatnie brat Daniela Obajtka, pracuje w Lasach od 2002 r., a od 2018 r. piastował stanowisko dyrektora regionalnego w Gdańsku"- informuje Interia.

Po publikacji w mediach Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska zablokowała całą transakcję. Według portalu, obowiązki nadleśniczego nadleśnictwa Gdańsk przejął Jan Borkowski, który był dotychczas zastępcą Obajtka w dyrekcji regionalnej.

