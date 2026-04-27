ZUS obniża świadczenie 800 plus rodzicom po rozwodzie sprawującym opiekę naprzemienną, dzieląc kwotę na pół.

Pewien ojciec odwołał się od decyzji ZUS, twierdząc, że pieniądze i tak trafiają na potrzeby dziecka.

Sąd stanął po stronie ojca, uznając, że dobro dziecka i faktyczne przeznaczenie świadczenia są najważniejsze.

Dowiedz się, co ten wyrok oznacza dla tysięcy rodzin i jak możesz bronić swoich praw w sporze z ZUS.

Rodzice po rozwodzie mogą dostać tylko połowę świadczenia 800 plus? Sprawa jednego z ojców pokazuje, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych potrafi obniżyć wypłatę nawet do 400 zł miesięcznie, ale nie zawsze ma w tej kwestii ostatnie słowo. W tle jest ważny wyrok sądu, który może mieć znaczenie dla tysięcy rodzin w Polsce.

Jak opisuje serwis Infor.pl, wszystko zaczęło się od decyzji ZUS w sprawie ojca, który pobierał świadczenie jeszcze w ramach programu 500 plus. Po rozwodzie i wprowadzeniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem mężczyzna poinformował o zmianie sytuacji. Reakcja była natychmiastowa – ZUS obniżył świadczenie o połowę i zażądał zwrotu części wcześniej wypłaconych pieniędzy.

W praktyce oznacza to, że przy opiece naprzemiennej rodzice mogą dostać tylko połowę świadczenia – dziś byłoby to 400 zł zamiast pełnych 800 zł miesięcznie. ZUS uznał, że skoro oboje rodzice dzielą się opieką, to również świadczenie powinno zostać podzielone.

Ojciec nie zgodził się z taką interpretacją. W odwołaniu podkreślał, że pieniądze z programu trafiały na potrzeby dziecka, a rodzice rozliczali się między sobą. Mimo to ZUS podtrzymał swoją decyzję.

Dobro dziecka ważniejsze niż przepisy

Spór zakończył się dopiero w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu. Sąd dokładnie przeanalizował sytuację i stanął po stronie ojca. Kluczowe okazało się to, że świadczenie faktycznie było przeznaczane na dziecko. W dokumentach znalazły się przelewy oraz oświadczenie matki, potwierdzające, że pieniądze trafiały na bieżące potrzeby córki.

Sąd jasno wskazał, że w przypadku świadczeń takich jak 800 plus najważniejszy jest ich cel – wsparcie dziecka, a nie formalny podział między rodzicami. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że odebranie części świadczenia mogłoby uderzyć bezpośrednio w dziecko. Gdyby ZUS odebrał część pieniędzy ojcu, matka nie mogłaby ubiegać się o nie wstecz. W efekcie dziecko straciłoby realne wsparcie.

Co to oznacza dla rodziców?

To ważny sygnał dla wszystkich rodziców korzystających z programu 800 plus. ZUS może podejmować restrykcyjne decyzje, ale sądy coraz częściej patrzą na rzeczywisty sens świadczeń. Sprawa pokazuje jasno: w sporach o 800 plus liczy się nie tylko to, kto formalnie pobiera pieniądze, ale przede wszystkim to, czy trafiają one na potrzeby dziecka. Dla rozwiedzionych rodziców to kluczowa informacja. Jeśli środki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, decyzje ZUS można skutecznie podważyć.

