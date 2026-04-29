Dzwonią z ZUS z ofertą wyższej emerytury? Uważaj, to może być oszustwo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bije na alarm w związku z nową, niebezpieczną próbą oszustwa wymierzoną głównie w seniorów. Przestępcy, podając się za pracowników ZUS, dzwonią do starszych osób i kuszą obietnicą łatwego sposobu na wyższą emeryturę. Proponują udział w fałszywym „programie emerytalnym”, twierdząc, że dzięki niemu można w prosty sposób podwyższyć swoje obecne świadczenie.

Mechanizm działania jest prosty, ale skuteczny, co potwierdza zgłoszenie jednego z seniorów, które wpłynęło do ZUS. Po telefonicznej namowie do opłacenia usługi w kwocie 800 zł, mężczyzna otrzymał dwa SMS-y z rzekomym potwierdzeniem rejestracji i ponagleniem do zapłaty. Jest to klasyczna technika wyłudzenia pieniędzy, która ma na celu uśpienie czujności potencjalnej ofiary.

To nowy sposób oszustwa

Oficjalne formy kontaktu z ZUS. Kiedy urząd może wysłać ci SMS-a lub zadzwonić?

Warto pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych nigdy nie dzwoni z ofertą płatnych programów, które rzekomo mają podwyższyć emeryturę. ZUS kontaktuje się elektronicznie lub przez SMS tylko z tymi klientami, którzy posiadają konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS) i świadomie wybrali taką formę komunikacji. Jeśli nie zakładałeś konta online i nie wyrażałeś zgody na kontakt SMS-owy, każda taka wiadomość powinna natychmiast wzbudzić twoje podejrzenia. Urząd nie wysyła również wiadomości z prośbą o wpłatę pieniędzy na nieznane numery kont bankowych.

„To ostatnia szansa!”. Jak oszuści wykorzystują presję czasu i strach?

Przestępcy w rozmowach telefonicznych często próbują wywrzeć na ofierze silną presję, aby zmusić ją do podjęcia szybkiej i nieprzemyślanej decyzji. Mówią, że oferta jest ograniczona czasowo, że to ostatnia szansa na skorzystanie z programu, a nawet grożą utratą pieniędzy. Takie działanie to sygnał alarmowy, że masz do czynienia z próbą oszustwa.

Jak informuje ZUS, w ostatnich latach nasiliły się działania grup przestępczych, które wykorzystują nowoczesne technologie, w tym sztuczną inteligencję (AI). Dzięki temu ich komunikaty i fałszywe serwisy internetowe mogą wyglądać bardzo wiarygodnie, a głos w słuchawce może być zmodyfikowany. Pośpiech i strach to narzędzia, które mają uniemożliwić ci spokojną weryfikację informacji.

Jak zweryfikować, czy dzwoni pracownik ZUS? Podajemy numer i adres

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tożsamości osoby dzwoniącej, która podaje się za pracownika ZUS, warto zachować szczególną ostrożność. Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy to nie oszustwo na pracownika ZUS? Przede wszystkim nie podawaj żadnych danych osobowych, nie klikaj w podejrzane linki ani nie wpłacaj pieniędzy na wskazane konto. Aby zweryfikować tożsamość rozmówcy, najlepiej jest samodzielnie skontaktować się z najbliższą placówką urzędu lub oficjalnym Centrum Kontaktu Klientów pod numerem telefonu 22 560 16 00, lub adresem mailowym [email protected].

