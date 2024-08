Obniżka cen paliw. Tańsze tankowanie na koniec wakacji

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Mocna przecena benzyny w hurcie. Jak to wygląda dla różnych rodzajów paliw?

W piątek analitycy e-petrol.pl zwrócili uwagę, że "mocna przecena" w ostatnich dniach na rynku hurtowym paliw wskazuje na przyspieszenie obniżek na stacjach benzynowych. Prognoza e-petrol.pl dla detalicznych cen paliw w ostatnim wakacyjnym tygodniu zakłada następujące przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw: 6,19-6,30 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, dla diesla 6,20-6,32 zł/l a dla autogazu 2,79-2,85 zł/l.

Według danych e-petrol.pl aktualnie litr 95-oktanowej benzyny kosztuje średnio 6,32 zł i jest o 2 gr tańszy niż przed tygodniem. Olej napędowy zanotował 1-groszową obniżkę do poziomu 6,34 zł/l. Czwarty tydzień z rzędu drożeje za to autogaz. Cena tego paliwa wzrosła o 1 gr i wynosi obecnie 2,79 zł/l.

Benzyna i diesel coraz tańsze, tendencja wyraźna

Eksperci portalu wskazali, że benzyna i diesel tanieją od połowy lipca, a przed końcem miesiąca przecena na stacjach "powinna jeszcze przyspieszyć". Zaznaczyli, że w odwrotnym kierunku poruszają się za to detaliczne notowania autogazu. "Kierowcom sprzyja umocnienie złotówki w relacji do dolara i ceny ropy naftowej utrzymujące się w rejonie tegorocznych minimów" - wyjaśnili. Analitycy dodali, że wydatki na tankowanie oleju napędowego są na najniższym poziomie w tym roku, a cena benzyna powoli zbliża się do styczniowych minimów. "Dzięki systematycznym obniżkom, które na koniec sierpnia jeszcze nabiorą rozpędu, powroty z wakacji będą tańsze niż przed rokiem" - prognozują.

Olej napędowy najtańszy od dwóch lat

Analitycy zauważyli też mijającym tygodniu w cennikach krajowych producentów paliw dawno niewidziane poziomy notowań. "Olej napędowy z ceną ze środy na poziomie 4689,00 zł/m sześc. był najtańszy od stycznia 2022 r." - ocenili analitycy.