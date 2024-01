i Autor: pixabay

Mega oszczędność

Obniżka składki zdrowotnej 2024? Oszczędzą nawet 900 zł miesięcznie

Politycy koalicji rządowej rozważają powrót do rozwiązania z przed Polskiego Ładu, kiedy przedsiębiorca opłacał składkę zdrowotną liczoną od 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. To by oznaczało ryczałtowi z przychodem rzędu ponad 300 tys. zł rocznie zyskaliby ok. 900 zł miesięcznie. Liniowcy i ryczałtowcy z kolei – ok. 400 zł co miesiąc- wylicza gazeta.pl.