Obniżka stóp NBP a raty za samochód: Minimalny spadek dla kredytobiorców i leasingobiorców

Środowa decyzja Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o obniżeniu stóp procentowych o 0,5 punktu procentowego, do poziomu 5,25 proc., wywołała spore zainteresowanie. Z raportu Superauto.pl wynika jednak, że wpływ tej decyzji na wysokość rat leasingowych i kredytowych za samochody będzie niewielki. Autorzy raportu wskazują, że rynkowy wskaźnik WIBOR, który jest kluczowy dla oprocentowania tych produktów finansowych, już wcześniej uwzględnił (zdyskontował) tę obniżkę.

W efekcie, wartość WIBOR-u 1M (miesięcznego), powszechnie stosowanego w leasingu, spadła do 5,55 proc., a WIBOR 3M (trzymiesięcznego), wykorzystywanego w kredytach samochodowych, do 5,35 proc. Oznacza to, że realne obniżenie rat, wynikające bezpośrednio z decyzji RPP, będzie ograniczone.

Co wpływa na wysokość raty leasingu samochodu? Nie tylko obniżka stóp procentowych

Warto pamiętać, że na wysokość raty leasingowej wpływa wiele czynników, a nie tylko decyzje RPP dotyczące stóp procentowych. Jak podkreślają eksperci Superauto.pl, kluczowe znaczenie mają takie elementy, jak cena samochodu (w tym uzyskany rabat), okres leasingowania, wysokość wkładu własnego i wykupu, a także marża oraz prowizja leasingowa. Zatem, nawet niewielka obniżka stóp procentowych może zostać zniwelowana przez inne czynniki, takie jak zmiana warunków oferty leasingowej.

Aleksander Mazan z Superauto.pl zauważa, że w marcu i kwietniu, kiedy WIBOR dyskontował już majową obniżkę stóp, obserwowano wzrost średniej raty leasingu. Wynikało to m.in. z obniżenia średniej wpłaty własnej, zmniejszenia liczby aut z wyprzedaży rocznika 2024 oraz wzrostu udziału samochodów z segmentu premium. To pokazuje, że czynniki związane z rynkiem motoryzacyjnym mają krótkoterminowo większy wpływ na wysokość raty niż jednorazowa obniżka stóp procentowych.

Jak sytuacja na rynku motoryzacyjnym wpływa na raty leasingowe? Wyprzedaże rocznika i segment premium mają znaczenie

Z raportu Superauto.pl wynika, że sytuacja na rynku motoryzacyjnym ma istotny wpływ na wysokość rat leasingowych. Przykładowo, w kwietniu średnia rzeczywista rata wzrosła o niemal 500 zł, a w marcu – o 820 zł. Zdaniem Aleksandra Mazana, wynikało to m.in. z obniżenia średniej wpłaty własnej, zmniejszenia liczby aut pochodzących z wyprzedaży rocznika 2024, a także wzrostu udziału samochodów z segmentu premium.

Odwrotna sytuacja miała miejsce na przełomie roku 2024 i 2025. W grudniu średnia rata spadła o 260 zł netto, mimo że rynkowe stopy procentowe były wówczas stabilne. Wzrost średniego wkładu własnego do leasingu, typowy dla tego okresu, oraz wyprzedaże aut z rocznika 2024 przyczyniły się do obniżenia rat. Dodatkowo, aktywizacja klientów zainteresowanych autami z segmentu popularnego, czyli tańszymi, również wpłynęła na spadek średnich miesięcznych obciążeń.

Obniżka stóp procentowych a kredyty samochodowe: Czy warto brać kredyt na auto?

Autorzy raportu Superauto.pl sprawdzili również, jak obniżka stopy referencyjnej wpływa na raty kredytów samochodowych. Kredyt samochodowy jest popularną formą finansowania, szczególnie w przypadku aut używanych. Z analizy wynika, że efekt obniżki stóp będzie mniejszy niż w przypadku leasingu, głównie ze względu na mniejszą kwotę finansowania.

Eksperci Superauto.pl wzięli pod uwagę hipotetyczny 5-letni kredyt na kwotę 35, 50 i 75 tys. zł. Spadki rat są relatywnie niewielkie i wynoszą odpowiednio: 9, 13 i 20 zł miesięcznie, co daje oszczędność w całym okresie kredytowania na poziomie od 550 do 1 178 zł. Oznacza to, że obniżka stóp procentowych nie wpłynie znacząco na decyzję o wzięciu kredytu samochodowego.