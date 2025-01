Wiosną pierwsze obniżki stóp procentowych? Członek RPP ujawnia

Kotecki w rozmowie z portalem money.pl, prognozuje, że obniżka stóp procentowych może nastąpić wcześniej niż zapowiadał to Adam Glapiński prezes NBP. Szef polskiego banku centralnego prognozował pierwsze obniżki dopiero za rok. Tymczasem Kotecki członek RPP uważa, że prognozy makroekonomiczne dają już uzasadnienie do pierwszych obniżek wiosną tego roku.

Kotecki z RPP zdradza, że prezes NBP na konferencjach powinien zgodnie z prawem przedstawiać przebieg posiedzenia Rady.

"W grudniu ewidentnie tego nie zrobił. Nie rozmawialiśmy na posiedzeniu o 2026 r. Czyli słowa Adama Glapińskiego nie były wyrazem przekonań większości członków RPP, a nawet jakiejś części RPP. To prawdopodobnie wyraz wyłącznie jego przekonań, które – jak wiemy z historii jego wystąpień – dość często się zmieniają z miesiąca na miesiąc - twierdzi członek RPP.

Jak twierdzi ekonomista "w najbliższych miesiącach inflacja jeszcze przyspieszy, może dojść do około 5,5 proc. Ale to będzie głównie efekt decyzji administracyjnych, w tym wycofywania tarczy antyinflacyjnej. Od II kwartału wzrost cen zacznie hamować". Kotecki dodaje że w 2025 r. wzrost gospodarczy w Polsce przyspieszy, ale nie na tyle, aby pokrzyżować scenariusz powrotu inflacji do celu NBP. Wzrost PKB o 3,5 proc. to jest raczej optymistyczna prognoza.

"Spodziewam się, że do końca roku inflacja może spaść nawet do około 3,5-4 proc. A już z pewnością na takim poziomie może ukształtować się inflacja bazowa (która nie obejmuje cen energii i żywności" - prognozuje Kotecki z RPP w rozmowie z money.pl.

Pytany o pierwsze obniżki stóp procentowych, Kotecki odparł iż, dyskusja o tym w RPP na poważnie może zacząć się w marcu, co nie oznacza, że od razu stopy zostaną obniżone - zastrzega, ale jednocześnie dodaje, że

"w marcu będziemy dysponowali nową projekcją inflacji. Będziemy też w stanie ocenić lepiej niż dzisiaj, na ile te wszystkie administracyjne podwyżki cen, które podnoszą przejściowo inflację, przekładają się na ceny innych towarów i usług. Więcej będzie wiadomo o planach Trumpa i o sytuacji w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki".

Pytany o to co mogłoby skłonić RPP jednak do dalszego mrożenia stóp procentowych, Kotecki stwierdził, że wteedy gdy projekcja pokazałaby ścieżkę inflacji, która nie opada, a może nawet się podnosi.

"To musiałoby mieć uzasadnienie w innych zjawiskach, na przykład dużo szybszym wzroście gospodarczym, niż zakładam, i szybszym wzroście płac. Ale chciałbym jeszcze raz podkreślić, że ja nie uważam, że przestrzeń do obniżki stóp procentowych w tym roku będzie duża. To będzie maksymalnie 0,5 do 1 pkt proc.- prognozuje w rozmowie z portalem Kotecki z RPP.