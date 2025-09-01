Inflacja w sierpniu wyniosła 2,8%, zbliżając się do celu NBP (2,5%), co zaskoczyło ekonomistów i zwiększa szanse na obniżkę stóp procentowych.

Spadek inflacji bazowej do 3,1% oraz hamowanie wzrostu cen usług i paliw to kluczowe czynniki obniżające presję inflacyjną.

Wysoki deficyt budżetowy (6,9% PKB w 2026 r.) i rosnący dług publiczny mogą być argumentem za ostrożnym łagodzeniem polityki pieniężnej przez RPP.

Ekonomiści przewidują obniżkę stóp procentowych już we wrześniu, ale różnią się w ocenie wpływu budżetu na dalsze decyzje Rady Polityki Pieniężnej

Inflacja spada szybciej. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Wstępne dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) przyniosły optymistyczne wieści. Sierpniowa inflacja w Polsce wyniosła 2,8 proc. rok do roku, czyli mniej niż prognozowano. Jak analizuje „Puls Biznesu”, za spadek odpowiada kilka czynników. Po pierwsze, wyhamowała inflacja bazowa (bez cen żywności i energii), a po drugie, spowolnił uporczywy dotąd wzrost cen usług. Dodatkowo, w sierpniu paliwa były o 7,7 proc. tańsze niż rok wcześniej, co również przyczyniło się do lepszego odczytu.

W powszechnym przekonaniu dane za sierpień są tak dobre, że Rada Polityki Pieniężnej już w pierwszym tygodniu września obniży stopy procentowe. Dziennik „Puls Biznesu” cytuje w swojej analizie ekonomistów banku PKO BP, którzy potwierdzają ten scenariusz. „Sierpniowe dane inflacyjne były prawdopodobnie zaskoczeniem dla RPP (...) Naszym zdaniem rada zdecyduje się na obniżkę o 25 pkt baz.” – napisali w komentarzu. Dla milionów Polaków spłacających kredyty to zapowiedź potencjalnie niższych rat.

Co hamuje dalsze obniżki stóp procentowych?

Jak podkreśla „Puls Biznesu”, głównym czynnikiem niepewności, który może zatrzymać cykl łagodzenia polityki pieniężnej, jest sytuacja finansów publicznych. Rząd przyjął wstępny projekt budżetu, z którego wynika, że deficyt w tym roku sięgnie aż 6,9 proc. PKB. To poziom nienotowany od czasu pandemii. Prezes NBP Adam Glapiński wielokrotnie podkreślał, że tak luźna polityka fiskalna stanowi dla RPP poważny problem w walce o stabilność cen.

Eksperci ostrzegają, że wysoki deficyt może podtrzymywać presję inflacyjną w średnim terminie. Mimo to bardzo duże deficyty i dług będą z pewnością argumentem za wstrzymywaniem się z obniżkami stóp również po wrześniu. Jak twierdzą cytowani przez „Puls Biznesu” ekonomiści Banku ING: „Oczekujemy, że prezes Adam Glapiński będzie zwracał uwagę na ten czynnik i będzie to argument za ostrożnym łagodzeniem polityki pieniężnej w kolejnych miesiącach. W tym kontekście w październiku możemy mieć do czynienia z pauzą w obniżkach stóp”.

Co dalej ze stopami procentowymi? Prognozy ekspertów

Choć wrześniowa obniżka stóp procentowych wydaje się niemal pewna, zdania co do dalszych ruchów RPP są podzielone, co odnotowuje dziennik „Puls Biznesu”. Część analityków spodziewa się ostrożności i możliwej pauzy. Inni patrzą w przyszłość z większym optymizmem. Eksperci z Banku Pekao, na których powołuje się dziennik, uważają, że projekt budżetu, mimo wszystko, nie będzie aż tak proinflacyjny, jak się wydaje.

W ocenie Pekao, przytaczanej przez „Puls Biznesu”, dane o inflacji i kształt budżetu to wystarczające argumenty do działania. „Cięcie zobaczymy prawdopodobnie także w IV kwartale, a referencyjna stopa obniży się na koniec roku do 4,5 proc.” – prognozują analitycy. Obecnie główna stopa procentowa NBP wynosi 5,00 proc. Najbliższe miesiące pokażą, czy zwycięży ostrożność podyktowana stanem finansów państwa, czy chęć dalszego luzowania polityki w odpowiedzi na spadającą inflację.

