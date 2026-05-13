Niższe ceny paliw na stacjach utrzymają się dłużej: obniżka podatków, pierwotnie do 15 maja, została przedłużona do końca miesiąca.

To element rządowego pakietu "Ceny Paliwa Niżej" (CPN), który ma chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego.

Podstawa prawna dla utrzymania niższych stawek podatków na paliwo jest zapewniona aż do końca czerwca.

O tym, czy program zostanie przedłużony na okres wakacyjny, Ministerstwo zdecyduje w czerwcu.

Co dalej z niższymi cenami paliw na stacjach? Znamy decyzję Ministerstwa Finansów i Gospodarki

W środę (13 maja) w Dzienniku Ustaw pojawiło się nowe rozporządzenie. Wynika z niego, że obniżka podatków obowiązująca pierwotnie do 15 maja zostaje przedłużona do końca miesiąca. Niższe stawki są elementem rządowego pakietu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN), który ma chronić konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie.

Co z okresem wakacji? - Jeżeli chodzi o samą warstwę ustawową, podstawę prawną, to mamy ją zagwarantowaną do końca czerwca. Pewnie w czerwcu będziemy decydowali o tym, czy ten program w zakresie poziomu ustawowego przedłużać. To będzie podstawowa determinanta później działań na okres wakacyjny - powiedział minister energii Miłosz Motyka.

REAKCJA RZĄDU NA CENY PALIWA SPÓŹNIONA? WOJNA W IRANIE UDERZA W POLSKĘ! | WYSOCKA-SCHNEPF, KIM