Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku obejmie głównie mężczyzn urodzonych w 2007 roku, a także tych z roczników 2002-2006, którzy jej nie przeszli, oraz kobiety z wykształceniem przydatnym dla wojska (np. medycznym).

Polega na badaniach lekarskich i psychologicznych, które określają kategorię zdolności do służby (A, B, D, E), a po jej zakończeniu otrzymuje się zaświadczenie i trafia do pasywnej rezerwy.

Stawiennictwo na kwalifikacji jest obowiązkowe; niestawienie się bez uzasadnienia grozi grzywną lub przymusowym doprowadzeniem.

Mimo że obowiązkowa służba wojskowa jest zawieszona od 2008 roku, nie została zniesiona i może zostać przywrócona w sytuacjach kryzysowych.

Kwalifikacja wojskowa 2026 – kogo dotyczy obowiązek

Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w Polsce obejmie przede wszystkim mężczyzn, którzy w 2026 roku kończą 19 lat, czyli osoby urodzone w 2007 roku. Obowiązek stawienia się przed komisją dotyczy także mężczyzn z roczników 2002–2006, którzy dotychczas nie przeszli kwalifikacji lub otrzymali wcześniej kategorię czasowej niezdolności do służby.

Każdego roku przeprowadzenie kwalifikacji ogłasza wojewoda, natomiast wezwania wysyłają wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Zawiadomienie powinno trafić do adresata co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

Kobiety i ochotnicy na kwalifikacji wojskowej

Kwalifikacji podlegają również kobiety urodzone w latach 1999–2007, jeśli posiadają wykształcenie uznawane za przydatne dla wojska. Dotyczy to m.in. zawodów medycznych, psychologicznych oraz weterynaryjnych. Wezwanie mogą otrzymać także studentki i absolwentki, które w 2026 roku ukończą 19 lat.

Do komisji mogą zgłosić się również ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od wykształcenia i kwalifikacji. Warunkiem jest ukończenie 18 lat, a górną granicą wieku jest 60 lat w roku kalendarzowym.

Przebieg kwalifikacji wojskowej i badania

Najważniejszym elementem kwalifikacji jest badanie lekarskie oraz psychologiczne, które określa ogólną zdolność do ewentualnej służby. Komisja może przyznać jedną z czterech kategorii: A, B, D lub E, w zależności od stanu zdrowia i predyspozycji badanego.

Równolegle dane osobowe trafiają do wojskowej ewidencji. Po zakończeniu procedury osoba wezwana otrzymuje zaświadczenie potwierdzające uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz nadany stopień szeregowego.

Pasywna rezerwa i konsekwencje niestawiennictwa

Po upływie 14 dni od kwalifikacji osoba trafia do tzw. pasywnej rezerwy, obejmującej wszystkich, którzy przeszli kwalifikację, lecz nie zgłosili chęci pełnienia służby.

Kwalifikacja ma charakter obowiązkowy. Brak stawiennictwa bez uzasadnienia może skutkować grzywną, a nawet przymusowym doprowadzeniem.

Obowiązkowa służba wojskowa w Polsce

Choć obowiązkowa służba wojskowa pozostaje od 2008 roku zawieszona, nie została formalnie zniesiona. Przepisy zawarte w ustawie o obronie Ojczyzny przewidują możliwość jej przywrócenia w sytuacjach kryzysowych. Tegoroczna kwalifikacja odbywa się na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej i obejmie około 230 tys. osób, które staną przed 392 powiatowymi komisjami.

PTNW Balcerowicz