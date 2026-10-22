Nowe kody PKD od 2025 roku. Kogo dotyczy obowiązkowa zmiana?

Od 1 stycznia 2025 roku weszła w życie nowa Polska Klasyfikacja Działalności, znana jako PKD 2025. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jest to ważna zmiana dla wszystkich przedsiębiorców. Do końca grudnia 2026 roku potrwa okres przejściowy, co oznacza, że można jeszcze stosować stare kody, ale od 1 stycznia 2027 roku obowiązywać będzie wyłącznie nowa klasyfikacja.

Obowiązek aktualizacji kodu PKD dotyczy wszystkich płatników składek wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Nowe przepisy mają na celu ujednolicenie i doprecyzowanie sposobu opisywania działalności gospodarczej w Polsce, co ma ułatwić prowadzenie firmy. Warto zająć się tym już teraz, ponieważ cały proces jest bezpłatny i można go przeprowadzić samodzielnie.

Brak aktualizacji kodu PKD. Jakie konsekwencje grożą twojej firmie?

Choć z pozoru można odetchnąć z ulgą, że brak działania spowoduje automatyczną zmianę kodu przez urzędników 1 stycznia 2027 roku, to niestety nie jest to najlepsze rozwiązanie. ZUS zwraca uwagę, że automatyczne przypisanie nowego kodu na podstawie starych klasyfikacji może nie odzwierciedlać precyzyjnie profilu twojej działalności. Dzieje się tak, ponieważ jednemu kodowi PKD 2007 może odpowiadać kilka nowych kodów PKD 2025, a tylko ty wiesz, który z nich najlepiej opisuje twoją firmę.

Co więcej, zaniedbanie tego obowiązku to sygnał alarmowy, który może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Jeśli we wpisie w CEIDG pole z kodem PKD jest puste, zawiera błędy lub nie zostanie zaktualizowane do końca 2026 roku, wpis może zostać automatycznie wykreślony z rejestru po 31 stycznia 2027 roku. Taka sytuacja prowadzi do wyrejestrowania firmy jako płatnika składek, co z kolei może pozbawić cię prawa do kluczowych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Uhonorowane firmy i instytucje nagrodzone Godłem „Teraz Polska” za produkty, usługi i innowacje

8

Jak i gdzie zgłosić zmianę kodu PKD? Instrukcja krok po kroku

Wielu przedsiębiorców zastanawia się, jak w praktyce zgłosić zmianę kodu PKD. Na szczęście proces ten jest prostszy, niż mogłoby się wydawać, i co najważniejsze – całkowicie bezpłatny. Wystarczy złożyć wniosek o zmianę wpisu w odpowiednim dla siebie rejestrze: CEIDG dla jednoosobowych działalności gospodarczych lub KRS dla spółek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zostanie o tej zmianie poinformowany automatycznie przez te instytucje, więc nie ma potrzeby wysyłania do ZUS żadnych dodatkowych dokumentów zgłoszeniowych. Co ważne, zmiana kodu PKD nie wiąże się z koniecznością ponownego zgłaszania siebie ani swoich pracowników do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

Nowy kod PKD a wysokość składki wypadkowej. Co musisz wiedzieć?

To jedno z kluczowych pytań, które zadają sobie przedsiębiorcy. Sama zmiana kodu PKD z wersji 2007 na 2025 nie powoduje automatycznej zmiany podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jednak, jak podkreśla ZUS, prawidłowy kod ma ogromne znaczenie dla ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe. To właśnie na podstawie rodzaju przeważającej działalności, opisanej kodem PKD, firma jest przypisywana do odpowiedniej grupy ryzyka zawodowego.

Należy pamiętać, że stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe na rok składkowy, który rozpocznie się 1 kwietnia 2027 roku, będzie ustalana już na podstawie nowego kodu PKD 2025. Oznacza to, że dane z twojego rejestru na dzień 31 grudnia 2026 roku zdecydują o wysokości składki w przyszłości. Dlatego tak ważne jest, aby kod PKD był nie tylko aktualny, ale także prawidłowo dopasowany do faktycznie prowadzonej działalności. Pozwoli to uniknąć kosztownych błędów w rozliczeniach i niepotrzebnego stresu.

Sylwia Czubkowska: Jak wielkie firmy technologiczne przejmują władzę nad Polską i światem? | Mellina