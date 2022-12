Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Zmiany w 500 plus

Obowiązkowe konto dla płatników składek na PUE ZUS

Dotychczas było tak, że płatnik, który rozlicza składki za więcej niż pięć osób, musiał posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE), wkrótce jednak ten obowiązek będzie obejmował wszystkich przedsiębiorców. Nie będzie miało zatem znaczenia to, ile płatnik rozlicza osób i czy firma, której jest właścicielem, należy do małych bądź dużych.

Platforma PUE ZUS to ułatwienie dla wielu przedsiębiorców. Dlaczego? Ponieważ mogą załatwić swoje sprawy online. ZUS zachęca do założenia konta możliwie jak najszybciej i kontaktuje się telefonicznie, bądź drogą mailową z płatnikami składek, by nie zwlekali z tym krokiem.

Ta zmiana może jednak wzbudzać wątpliwości w wielu przedsiębiorcach. Szczególnie trudna może się ona okazać dla właścicieli firm w podeszłym wieku, którzy stronią od technologii, nie chcą, bądź nie umieją się poruszać po internetowych platformach i wolą załatwić swoje sprawy stacjonarnie. I chociaż sama inicjatywa ma pomóc przedsiębiorcom, to dla części z nich będzie utrudnieniem.

Korzyści z posiadania PUE ZUS

Dzięki założeniu konta na platformie płatnik składek ma m.in. możliwość przejrzenia danych zgromadzonych przez ZUS, złożenia wniosku, zadania pytania, umówienia się na wizytę w jednostce ZUS, czy przekazanie dokumentów dot. ubezpieczenia.

