Od 1 kwietnia ZUS stosuje nowe tablice GUS, które wpływają na wysokość emerytur

Polacy żyją dłużej, więc świadczenia są dzielone na więcej miesięcy – emerytury spadają

Różnice to od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie

ZUS wybiera korzystniejsze wyliczenie, więc nie trzeba się spieszyć z wnioskiem

Zmiany nie dotyczą obecnych emerytów – tylko nowych świadczeń

W praktyce oznacza to jedno – przyszłe emerytury będą nieco niższe. Choć różnice nie są ogromne, dla wielu osób mogą być odczuwalne.

Dlaczego emerytury spadną?

Powód jest prosty: Polacy żyją dłużej. Z najnowszych danych GUS wynika, że średnia długość życia ponownie wzrosła.

Dla 60-latków to aż o 4,5 miesiąca więcej niż rok temu, a dla 65-latków – o blisko 2 miesiące. W efekcie zgromadzony kapitał emerytalny będzie dzielony na większą liczbę miesięcy życia.

To właśnie ten mechanizm sprawia, że miesięczne emerytury spadają.

Konkretne wyliczenia. Ile mniej dostaniesz?

Dane przekazane przez ZUS pokazują jasno, jak zmiany przełożą się na portfele przyszłych emerytów.

Osoba z kapitałem 500 tys. zł przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat otrzyma około 1859 zł miesięcznie, czyli o blisko 17 zł mniej niż przy poprzednich tablicach. W przypadku 65-latka spadek wyniesie około 19 zł.

Przy wyższym kapitale różnice rosną. Dla 700 tys. zł emerytura 60-latki będzie niższa o około 24 zł, a 65-latka – o około 27 zł.

Nie musisz się spieszyć z decyzją

Wbrew obawom wielu osób, nowe przepisy nie oznaczają, że trzeba natychmiast składać wniosek o emeryturę.

ZUS uspokaja, że zawsze wybiera korzystniejsze rozwiązanie dla przyszłego emeryta. Oznacza to, że przy wyliczeniu świadczenia bierze pod uwagę zarówno aktualne tablice, jak i te obowiązujące w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego.

Dzięki temu można uniknąć straty wynikającej ze zmiany przepisów.

Ważna informacja dla obecnych emerytów

Zmiana nie dotyczy osób, które już pobierają emerytury. Nowe tablice GUS mają zastosowanie wyłącznie do nowych świadczeń przyznawanych od 1 kwietnia tego roku do końca marca kolejnego roku.

ZUS podkreśla też wyraźnie, że nie ma sensu składać wniosków o ponowne przeliczenie emerytury tylko z powodu nowych tablic.

Co to oznacza dla przyszłych emerytów?

Zmiany są niewielkie w skali miesiąca, ale pokazują wyraźny trend. Im dłużej żyjemy, tym niższe miesięczne emerytury otrzymujemy z tego samego kapitału.

Dlatego decyzja o momencie przejścia na emeryturę nadal ma ogromne znaczenie. Każdy dodatkowy rok pracy może realnie podnieść wysokość świadczenia.

Jedno jest pewne – od kwietnia zasady gry się zmieniają, a przyszłe emerytury będą liczone według nowych, mniej korzystnych wyliczeń.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek