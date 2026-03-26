Nowe tablice GUS od 1 kwietnia — kogo dotyczy zmiana

Ile wyniesie emerytura według nowych i starych zasad — mamy symulacje

Dlaczego dłuższe życie oznacza niższe miesięczne świadczenie

Kiedy warto poczekać z przejściem na emeryturę — odpowiada ekspert

Nowe tablice trwania życia — co się zmienia od 1 kwietnia?

Każdego roku Główny Urząd Statystyczny publikuje tablice dalszego trwania życia. Na ich podstawie ZUS oblicza wysokość nowych emerytur. W 2026 r. tablice wskazują, że prognozowany czas życia wydłużył się o kilka miesięcy. To bezpośrednio przekłada się na niższe świadczenia dla osób przechodzących na emeryturę po 1 kwietnia.

Mechanizm jest prosty. ZUS dzieli zgromadzony kapitał emerytalny przez liczbę miesięcy, jakie statystycznie pozostają danej osobie do przeżycia. Im więcej tych miesięcy — tym niższa miesięczna wypłata.

Których roczników dotyczą nowe tablice ZUS?

Zmiany obejmą konkretne osoby:

kobiety urodzone między 1 kwietnia 1966 r. a 31 marca 1967 r.,

urodzone między 1 kwietnia 1966 r. a 31 marca 1967 r., mężczyźni urodzeni między 1 kwietnia 1961 r. a 31 marca 1962 r.

To właśnie te roczniki osiągną wiek emerytalny po 1 kwietnia 2026 r. i zostaną objęte nowymi zasadami wyliczania świadczeń.

Ważne zastrzeżenie: nowe tablice nie dotyczą osób, które już pobierają emeryturę. Ich wypłaty pozostaną bez zmian. Nie zmienią się też świadczenia osób, które osiągnęły już wiek emerytalny, ale wciąż pracują. Gdy złożą wniosek, ZUS zastosuje korzystniejsze tablice — albo aktualne, albo z roku nabycia uprawnień.

Ile wyniesie emerytura po 1 kwietnia? Symulacje ZUS

Poniższa tabela pokazuje, o ile niższe będą nowe emerytury w zależności od wieku przejścia na świadczenie. Wyliczenia dotyczą dwóch poziomów zgromadzonego kapitału: 600 tys. zł i 750 tys. zł.

Kapitał 600 tys. zł:

60 lat — 2231 zł (strata 40 zł miesięcznie)

62 lata — 2400 zł (strata 42 zł miesięcznie)

65 lat — 2694 zł (strata 47 zł miesięcznie)

67 lat — 2921 zł (strata 49 zł miesięcznie)

70 lat — 3317 zł (strata 63 zł miesięcznie)

Kapitał 750 tys. zł:

60 lat — 2789 zł (strata 50 zł miesięcznie)

62 lata — 3000 zł (strata 53 zł miesięcznie)

65 lat — 3368 zł (strata 58 zł miesięcznie)

67 lat — 3651 zł (strata 62 zł miesięcznie)

70 lat — 4146 zł (strata 79 zł miesięcznie)

Różnice sięgają od 40 do blisko 80 zł miesięcznie. W skali roku to od kilkuset do niemal tysiąca złotych mniej.

Dlaczego dłuższe życie oznacza niższą emeryturę?

Wyjaśnienie jest czysto matematyczne. Kapitał emerytalny dzieli się przez liczbę miesięcy prognozowanego życia. Teraz, dla osoby w wieku 60 lat, tablice przewidują 268 miesięcy zamiast dotychczasowych 266.

— Jeśli według tablic mamy żyć dłużej, nasze miesięczne emerytury nominalnie będą trochę niższe. Tak to działa — tłumaczy dr Marcin Wojewódka z Instytutu Emerytalnego.

Nie chodzi więc o zmianę przepisów ani o błąd systemu. To bezpośredni efekt rosnącej długości życia Polaków.

Ekspert: późniejsze przejście na emeryturę się opłaca

Choć nowe tablice obniżają świadczenia, eksperci zwracają uwagę na inną zmienną — moment przejścia na emeryturę. Im później, tym wyższa wypłata.

— Im później ktoś przejdzie na emeryturę, tym świadczenie będzie co do zasady wyższe. Ta sama kwota kapitału dzielona jest przez mniejszą liczbę miesięcy — wyjaśnia dr Wojewódka.

Różnica jest wyraźna już w symulacjach: osoba z kapitałem 750 tys. zł, która przejdzie na emeryturę w wieku 70 lat zamiast 60, otrzyma o ponad 1350 zł więcej miesięcznie — nawet według nowych, mniej korzystnych tablic.

