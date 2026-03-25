Nowe tablice GUS to niższe emerytury. Kogo dotkną zmiany?

Główny Urząd Statystyczny co roku w marcu publikuje kluczowy dokument – tablice średniego dalszego trwania życia. To na ich podstawie ZUS oblicza wysokość świadczeń dla osób, które decydują się przejść na emeryturę. Najnowsze dane pokazują, że statystycznie będziemy żyć dłużej, a to ma bezpośrednie przełożenie na nasze portfele. W praktyce oznacza to, że ten sam kapitał emerytalny zostanie podzielony przez większą liczbę miesięcy.

Emerytury obliczane na podstawie najnowszych tablic GUS będą niższe dla osób, które złożą wniosek o świadczenie od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Zmiany dotyczą więc przyszłych emerytów, a nie osób, które już pobierają pieniądze z ZUS. Warto przypomnieć, że w latach 2021-2022 z powodu pandemii nastąpił spadek średniej długości życia. Winna była nadmiarowa ilość zgonów. To paradoksalnie było korzystne dla nowych emerytów – ich świadczenia były wyższe. Teraz trend się odwrócił.

sonda emerytury

Jak średnie dalsze trwanie życia wpływa na wysokość emerytury?

Cały kapitał, jaki udało nam się zgromadzić na koncie w ZUS przez lata pracy, jest podstawą do wyliczenia miesięcznej emerytury. Aby ustalić jej wysokość, ZUS dzieli tę kwotę przez liczbę miesięcy wskazaną w tablicach GUS dla danego wieku. Im dłuższe prognozowane życie, tym więcej miesięcy w mianowniku i tym niższy wynik, czyli niższa emerytura. To dlatego najnowsze dane GUS są złą wiadomością dla osób planujących zakończenie aktywności zawodowej. Osoby przechodzące na emeryturę po 1 kwietnia 2026 roku, otrzymają świadczenie niższe niż osoby, które zrobiły to rok wcześniej przy takim samym kapitale.

Przykład: Osobie, która przeszła na emeryturę w wieku 60 lat, mającej na koncie ZUS kapitał w wys. 500 tys. zł, do tej pory przysługiwało 1876,88 zł miesięcznie. W takim samym przypadku osoba przechodząca na emeryturę po 1 kwietnia tego roku będzie mogła liczyć już jedynie na 1859,43 zł.

14

Co zrobić, żeby mieć wyższą emeryturę?

Najskuteczniejszym sposobem na podwyższenie przyszłego świadczenia jest po prostu dłuższa praca. Każdy dodatkowy rok to nie tylko kolejne składki zasilające nasze konto w ZUS, ale też mniejsza liczba miesięcy, przez którą ten kapitał będzie dzielony. Im później złożymy wniosek, tym statystycznie krótsze dalsze trwanie życia, co bezpośrednio przekłada się na wyższą kwotę emerytury.

Zgodnie z nowymi tabelami, osoba z kapitałem 500 tys. zł przechodząca na emeryturę w wieku 67 lat będzie mogła liczyć na emeryturę wysokości 2434,27 zł. To niemal 600 zł więcej, niż pracownik, który z pracą pożegnał się w wieku 60 lat.

Jest też ważna zasada, o której warto pamiętać. Jeśli dla ubezpieczonego jest to korzystniejsze, ZUS do ustalenia wysokości emerytury może zastosować tablice obowiązujące w dniu, w którym dana osoba osiągnęła wiek emerytalny. Zmiany nie dotyczą osób, które już pobierają świadczenie, więc problem niższych emerytur z powodu nowych tablic ich nie obejmie. Ich pieniądze są już wyliczone i podlegają jedynie corocznej waloryzacji.

Źrodło: Money.pl