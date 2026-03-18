Prezent dla seniorów od ZUS na Wielkanoc. Dostaną podwójne pieniądze

Większe pieniądze i szybsze przelewy, czyli co czeka seniorów w kwietniu 2026?

Wielkanoc w 2026 roku wypada na początku kwietnia, co jest kluczową informacją dla milionów emerytów w Polsce. Niedziela Wielkanocna przypada na 5 kwietnia, a Poniedziałek Wielkanocny na 6 kwietnia. Ten układ w kalendarzu sprawia, że ZUS musi przyspieszyć część wypłat, aby pieniądze dotarły do uprawnionych na czas.

Zgodnie z prawem, jeśli termin wypłaty świadczenia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy, pieniądze muszą zostać wypłacone wcześniej. W kwietniu 2026 roku z tej zasady skorzystają osoby, których standardowy termin płatności to 5. i 6. dzień miesiąca.

Kiedy dokładnie ZUS wypłaci podwójne świadczenia?

Trzynasta emerytura jest wypłacana razem ze standardowym świadczeniem. Ze względu na układ świąt, harmonogram wypłat w kwietniu 2026 roku będzie wyglądał następująco:

1 kwietnia (środa)

3 kwietnia (piątek) – dla osób, które standardowo otrzymują emeryturę 5. i 6. dnia miesiąca (niedziela i poniedziałek).

– dla osób, które standardowo otrzymują emeryturę 5. i 6. dnia miesiąca (niedziela i poniedziałek). 10 kwietnia (piątek)

15 kwietnia (środa)

20 kwietnia (poniedziałek)

24 kwietnia (piątek) – zamiast 25 kwietnia (sobota).

Dzięki takiemu dostosowaniu terminów sporo seniorów otrzyma dodatkowe środki jeszcze przed rozpoczęciem Świąt Wielkanocnych.

Ile wyniesie 13. emerytura w 2026 roku?

Wysokość "trzynastki" jest równa kwocie minimalnej emerytury obowiązującej po marcowej waloryzacji. W 2026 roku, po waloryzacji na poziomie 5,3%, kwota ta wynosi 1978,49 zł brutto.

To, ile pieniędzy ostatecznie trafi na konto ("na rękę"), zależy od indywidualnej sytuacji podatkowej emeryta. Od kwoty brutto potrącana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli suma standardowej emerytury i "trzynastki" przekroczy 2500 zł brutto, od nadwyżki zostanie również pobrana zaliczka na podatek dochodowy. W rezultacie kwota netto może wahać się od około 1620 zł do nawet 1800 zł.

