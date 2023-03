Od 1 kwietnia emerytury niższe o nawet 500 zł! ZUS potwierdza, mamy wyliczenia

Kredyt we frankach

Nowe emerytury w ZUS spadną od kwietnia! Dramatyczne dane dla emerytów

Od kwietnia nowe emerytury będą w ZUS wyliczane według aktualnych wskaźników GUS na temat długości życia. Zgodnie z wyliczeniami Głównego Urzędu Statystycznego średnia długość życia przeciętnego 60-latka w Polsce wzrosła z 238,9 miesięcy (ok. 19 lat i 9 miesięcy) do 254,3 miesiąca (ok. 21 lat).

W polskim systemie wysokość naszej emerytury zależy od kapitału jaki odprowadziliśmy ze składek do ZUS, oraz z przewidywanej długości życia. Jeśli więc przechodzimy na emeryturę w wieku 60 lat i statystyki przewidują, że przeżyjemy 254,3 miesiąca, to przez tę liczbę miesięcy dzielony jest nasz kapitał w ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zacznie wyliczać emerytury według nowych danych o długości życia GUS od 1 kwietnia. Czyli wszystkie przeliczenia dokonane jeszcze w marcu będą korzystniejsze, dlatego jeśli ktoś jeszcze zwleka z przeliczeniem, lepiej się pośpieszyć.

Kwietniowy spadek emerytur może przekroczyć nawet 500 zł!

Przykładowo, jeśli mamy 400 tys. zł na koncie ZUS i przejdziemy na emeryturę w wieku 65 lat, to według kwietniowych wyliczeń nasze świadczenie wyniesie 2235,89 zł. Z kolei mając 700 tys. zł kapitału i odchodząc na emeryturę w wieku 70 lat w marcu, nasze świadczenie wyniosłoby 5046,26 zł. Ale według przeliczenia kwietniowego, świadczenie spadnie do 4467,61 zł, czyli będzie o 578,65 zł niższe! Dokładne wyliczenia można sprawdzić w naszej galerii.

