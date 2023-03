Koniec z remontem na L4! ZUS zapowiada wzmożone kontrole zwolnień lekarskich

Kursy walut [28.03] Złoty osłabia się do euro

Jak informuje portal RMf 24.pl, elektroniczne zwolnienia lekarskie pozwoliły na to, by kierować tę kontrolę tam gdzie ryzyko nadużyć jest najwyższe. Jest specjalny algorytm, który oblicza możliwość nadużycia. Dzięki tym kontrolom udaje się odzyskać nawet kilkaset milionów złotych rocznie. Ale każda osoba, która jest na L4, może zostać skontrolowana, bo niektóre zwolnienia są typowane do kontroli losowo.

Cytowany przez portal RMF24, rzecznik ZUS przypomina, że nie można na zwolnieniu lekarskim remontować domu, wyjeżdżać na wakacje, wykonywać innych czynności, które wydłużyłyby nasz powrót do pracy. Nie można też wykonywać swojej pracy lub pracy dodatkowej w czasie zwolnienia lekarskiego, a to najczęstsza przyczyna nieprawidłowego wykorzystania L4.

-Inspektorzy mogą sprawdzić też wasze social media. Jak mówi rzecznik ZUSu mieliśmy też sytuację, że osoba na zwolnieniu lekarskim skakała ze spadochronem i pochwaliła się tym w swoich mediach społecznościowych. L4 zostało więc cofnięte. - mówi Paweł Żebrowski.

RMF24 informuje, że są dwa rodzaje kontroli. Inspektorzy mogą odwiedzić nas w domu, również nasz zakład pracy i sprawdzić, czy w tym czasie nie pracujemy. Drugi rodzaj kontroli to jest kwestia orzekania o tej czasowej niezdolności do pracy. Tutaj sprawdzana jest dokumentacja, sprawdzane jest to, czy zwolnienie lekarskie się należało danej osobie. I w niektórych przypadkach zwolnienie może zostać skrócone lub nawet cofnięte-czytamy. Lekarze też są kontrolowani. Ci którzy nagminnie wystawiają L4 osobom, które zwolnienia nie powinny dostać, mogą utracić prawo do wydawania takich zaświadczeń - dodaje rzecznik prasowy ZUS.

W ciągu dwóch miesięcy Polacy opuścili 50 milionów dni pracy

Jak podaje portal, w styczniu i w lutym zarejestrowano ponad 5 milionów zaświadczeń lekarskich. Łączna liczba dni absencji to jest ponad 50 milionów. Widzimy, że są wzrosty w porównaniu do roku ubiegłego ­- mówi w RMF FM rzecznik prasowy ZUS. Porównując styczeń i luty z takim samym okresem 2022 r. liczba dni absencji wzrosła o 8 proc., a liczba wystawionych zaświadczeń lekarskich o 16 proc., a więc można powiedzieć, że jest to istotny wzrost.

Jak zauważa Paweł Żebrowski chorujemy jednak krócej niż w poprzednich latach. Mamy więcej zwolnień wystawionych na krótkookresowe, czyli do 5 dni, za to mamy spadek liczby zwolnień wystawianych do 30 dni.

od 1 stycznia każdy przedsiębiorca ma obowiązek posiadać profil na Platformie Usług Elektronicznych. - mówi w RMF FM rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Paweł Żebrowski. Wciąż jednak kilka tysięcy przedsiębiorców nie zarejestrowało się i nie uwierzytelniło swojego profilu. W tej sytuacji ZUS utworzył automatycznie taki profil, na który wysyłane są informacje o zwolnieniach lekarskich. W przypadku większości przedsiębiorców nic się nie zmieniło, bo ZUS wysyła już od kilku lat te zwolnienia na PUE.

