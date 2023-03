Masowe kontrole ZUS! Urzędnicy zapukają do drzwi osób będących na zwolnieniu L4

Subkonto ZUS. Co to jest i jak je sprawdzić? Czy można wypłacić z niego pieniądze?

Według zapowiedzi urzędników ma zostać przeprowadzonych pół miliona interwencji. W 2022 r. kontroli. Wcześniej w 2019 r. było ich ponad pół miliona. ZUS zamierza przyjrzeć się szczególnie osobom już kiedyś sprawdzonym, u których stwierdzono naruszenia. Ponadto osobom biorącym krótkie zwolnienia od różnych lekarzy. Urząd w sposób losowy dobiera osoby kontrolowane. Przebiega ona w następujący sposób - pracownik ZUS sprawdza, czy dana osoba jest we wskazanym miejscu, a także czy nie wykonuje pracy zarobkowej bądź nie przeprowadza remontu lub innych działań sprzecznych z celem zwolnienia. Warto przy tym zaznaczyć, że pojawił się postulat L4 na żądanie.

Przy braku chorego konieczne jest ponowienie wizyty i wyjaśnienie nieobecności. Brakiem podstawy do wycofania L4 jest np. wizyta u lekarza lub w aptece. Stwierdzenie nieprawidłowości korzystania z L4 wiąże się z protokołem i poniesieniem przez fałszywie chorego konsekwencji. Traci on zasiłek, choć od decyzji może się odwołać w odpowiedniej placówce ZUS. W 2019 roku wydano aż 20 176 decyzji zabierających prawo do zasiłku. W kolejnych latach było to 6 152 (2020 rok) oraz 12 520 (2021 rok).

Lekarz występuje do ZUS o upoważnienie do wystawiania zwolnień lekarskich. Zobowiązuje się przy tym, że będzie przestrzegał zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy. Dlatego mamy prawo to sprawdzić, jeśli są wątpliwości. Sama kontrola nie oznacza zakwestionowania e-ZLA.— ZUS (@zus_pl) May 4, 2022

