Emerytury w Polsce

Emerytury w Polsce będą niższe. To bardzo zła wiadomość dla osób, które wybierają się na emeryturę. Dlaczego tak się stało? Główny Urząd Statystyczny opublikował kluczowe dane dla przyszłych emerytów. Chodzi o nowe tablice życia, które przedstawiają oczekiwaną dalszą średnią trwania życia. Według nich żyjemy dłużej, ale do poziomu sprzed pandemii nie wróciliśmy. Są one szczególnie ważne dla tych, którzy rozważają przejście na emeryturę w okresie tegorocznej wiosny. Na bazie opublikowanych właśnie tablic od kwietnia średnia nowo przyznana emerytura kobiety będzie niższa o 6 proc., a średnia emerytura mężczyzny obniży się o 6,6 proc. Niestety, na takie dane i wyliczenia nie mają wpływu politycy czy urzędnicy wyższego szczebla. Tutaj ogromny wpływ ma statystyka.

Jak podaje GUS, tablica ta stanowi podstawę przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca 2024 r. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury zgodnie z art. 26 ust. 1 stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Tablica służy także do obliczenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokości hipotetycznej emerytury.

Emerytury idą w dół

Czym wyższa prognozowana długość życia na emeryturze, tym niższa wartość nowo przyznawanych świadczeń. Zatem z danych GUS wynika, że średnia prognozowana długość życia na emeryturze w porównaniu z 2021 r. wzrosła. Dla przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat jest to 254,3 miesięcy (było 238,9). Dla 65 lat jest to 210 miesięcy (było 196,2). Daje to odpowiednio 21,2 lat i 17,5 lat.

Będzie to miało wpływ na wysokość emerytur przyznawanych od kwietnia - z powodu zmiany stosowanych tablic, będą niższe - w zależności od wieku emeryta - o 6-6,6%.

