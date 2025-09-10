Od 11 września pełna jawność cen na rynku mieszkań! Nowe przepisy w Polsce

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2025-09-10 16:19

Od 11 września 2025 roku w życie wchodzą przepisy, które mają skończyć z ukrywaniem cen mieszkań przez deweloperów! Jak ocenia ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome, to "regulacja wyraźnie prokonsumencka".

Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome, na tle budynków mieszkalnych w trakcie budowy oraz gotowych. Zdjęcie ilustruje temat pełnej jawności cen mieszkań i kar za brak transparentności, o czym można przeczytać na Super Biznes.

  • Nowe przepisy dotyczące jawności cen mieszkań deweloperskich wchodzą w życie 11 września 2025 roku, obejmując wszystkie projekty, nie tylko te nowe.
  • Deweloperzy będą zobowiązani do publikowania i aktualizowania cen mieszkań, co zwiększy transparentność rynku.
  • Ustawa może wpłynąć na rynek wtórny i portale ogłoszeniowe, podnosząc standardy transparentności w całym sektorze nieruchomości.

Od 11 września wszystkie ceny nowych mieszkań muszą być jawne

Jak mówi w komentarzu Anton Bubiel, ekspert rynku mieszkaniowego w SonarHome, 11 września 2025 roku kończy się okres przejściowy przewidziany w ustawie dotyczący transparentności cen nieruchomości. To ma oznaczać, że obowiązek publikowania cen będzie dotyczył nie tylko nowych inwestycji (uruchomionych po wprowadzeniu regulacji wchodzącej w życie 11 lipca), a także dla wszystkich projektów, które były dostępne na sprzedaż wcześniej.

Dzięki temu konsumenci zyskają jednolite zasady dostępu do informacji, a deweloperzy będą musieli dostosować wszystkie prowadzone projekty do nowych wymogów. Poszerzone obowiązki dla deweloperów mają potencjał wpłynięcia na politykę portali z ogłoszeniami, co może zwiększyć przejrzystość i podnoszenie standardów całego rynku nieruchomości.

- ocenia Anton Bubiel.

Jak wyjaśnia ekspert, do tej pory deweloperzy unikania podawanie cen w ogłoszeniach poprzez korzystanie z formuł takich jak "skontaktuj się z nami", lub "zapytaj to cenę". W efekcie klient, aby dowiedzieć się, czy mieszkanie jest w ogóle w jego zasięgu finansowym musiał brać udział w długim procesie kontaktu z biurem sprzedaży, m.in. rozmowach telefonicznych, umawianiu spotkań, przeglądaniu cenników, czy dowiadywaniu się o dodatkowych kosztach.

Dzięki transparentności ceny mieszkań będą korzystniejsze dla klientów?

Nowe przepisy realnie skracają czas potrzebny na analizę ofert i umożliwiają klientom szybkie zorientowanie się w możliwościach finansowych. Co więcej, zwiększony poziom jawności poprawia pozycję negocjacyjną kupujących, którzy – mając wiedzę o cenach konkurencyjnych inwestycji – mogą świadomie kształtować warunki transakcji.

- powiedział Anton Bubiel.

Zdaniem eksperta nowe przepisy będą korzystne dla całej branży, bo może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i tym samym korzystniejszych ofert dla nabywców. 

Deweloperzy będą płacić kary za brak transparentności

Konieczność ujawniania cen mieszkań, to także dodatkowe obciążenie dla dewelopera pod kątem organizacyjnym i finansowym. Deweloperzy mają obowiązek podawania cen mieszkań i domów z ceną za metr kwadratowy, pomieszczeń przynależnych, oraz do aktualizowania danych na bieżąco.

Co więcej, deweloperzy mają obowiązek przechowywać dane o historii zmian cen oraz przekazywać je do ministra właściwego do spraw informatyzacji, co dodatkowo zwiększa poziom transparentności. W przypadku niedopełnienia obowiązku, deweloperom grożą wysokie kary finansowe.

Choć przepisy formalnie nie dotyczą rynku wtórnego, ich skutki będą odczuwalne w całym sektorze. Zwiększona przejrzystość cen na rynku pierwotnym podniesie świadomość konsumentów i wpłynie na sposób kształtowania warunków transakcji także w segmencie mieszkań z drugiej ręki. Pomimo że obowiązek ujawniania cen nie obejmuje portali ogłoszeniowych, można zakładać, że rynek samoczynnie podąży w tym kierunku. Platformy, które nie dostosują się do nowej rzeczywistości, ryzykują utratę wiarygodności i zaufania klientów. Dla osób niezdecydowanych, czy wybrać mieszkanie z rynku pierwotnego, czy wtórnego, porównanie ofert stanie się prostsze i bardziej miarodajne.

- komentuje Anton Bubiel.

