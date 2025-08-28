Od czwartku Biedronka kusi. Tego „1+1 gratis” jeszcze nie było

Biedronka wystartowała z jedną z najbardziej hojnych promocji tego roku. Po raz pierwszy sieć udostępnia nielimitowane akcje „1+1 gratis" wszystkim klientom, nie tylko posiadaczom karty lojalnościowej. W ofercie znajdziemy też kosmetyki za złotówkę i rabaty sięgające 70 procent.

  • Nielimitowane akcje „1+1 gratis" dla wszystkich klientów bez konieczności posiadania karty lojalnościowej
  • Kosmetyki Eveline za symboliczną złotówkę przy zakupie dwóch produktów z limitem do dwóch zestawów dziennie
  • Promocje obejmą sery holenderskie, mięso mielone, warzywa i owoce bez ograniczeń
  • Dodatkowe rabaty do 70 proc. na drugą rzecz marki Persil oraz 50 proc. zniżki na drugi produkt Nivea
Biedronka promocje 1+1 gratis – rewolucja w ofercie

Sieć Biedronka przyzwyczaiła klientów do promocji „1+1 gratis”, jednak zwykle większość z nich była dostępna wyłącznie dla posiadaczy karty lojalnościowej Moja Biedronka. Od czwartku sytuacja się zmienia – w sklepach pojawi się istne zatrzęsienie takich okazji dostępnych dla wszystkich bez limitów charakterystycznych dla programu lojalnościowego.

Nielimitowane promocje Biedronka – co w ofercie

Jedną z głównych nielimitowanych akcji „1+1 gratis” Biedronka objęła sery holenderskie Światowid regularnie sprzedawane po 5,99 zł. Klienci będą mogli wybierać między odmianami mimolette i gouda. Kolejne promocje „1+1 gratis” obejmą:

  • Mięso mielone z łopatki wieprzowej i wołowiny Kraina Mięs
  • Kolby kukurydzy
  • Awokado Hass
  • Świeże figi

Owocowe czwartki w Biedronce - jeszcze tańsze owoce

Tradycyjnie już czwartki w Biedronce należą do owoców. Tylko w czwartek będzie można kupić arbuzy 60 proc. taniej, czyli 1,95 zł za 1 kg. W sam raz na upalny czwartek i piątek. Poza tym egzotyczny owoc longanu (opakowanie 150 g) oraz winogrona bezpestkowe (opakowanie 300 g) można nabyć z rabatem 50 proc. po 6,49 zł za opakowanie 

Kosmetyki za 1 zł Biedronka – oferta z kartą lojalnościową

Biedronka przygotowała również atrakcyjne promocje na dziale z kosmetykami i chemią. Posiadacze karty lojalnościowej lub użytkownicy aplikacji będą mogli skorzystać z oferty kosmetyków Eveline za symboliczną złotówkę. Przy zakupie dwóch produktów, tańszy kosztować będzie jedynie 1 zł. Limit dzienny ustalono na maksymalnie dwie rzeczy w promocyjnej cenie na klienta, co oznacza możliwość utworzenia dwóch zestawów promocyjnych każdego dnia.

Dodatkowe rabaty na chemię – Cillit Bang i Persil

Oprócz promocji na kosmetyki, Biedronka przygotowała także atrakcyjne oferty na produkty chemiczne. Klienci będą mogli skorzystać z akcji „1+1 gratis" na wszystkie produkty Cillit Bang z ograniczeniem do jednego gratisu dziennie.

Miłośnicy marki Persil otrzymają 70-procentowy upust na drugą rzecz, z limitem do dwóch rabatowanych artykułów dziennie. Wszyscy klienci, bez żadnych ograniczeń, skorzystają natomiast z 50-procentowego rabatu na drugi produkt Nivea.

Promocje szkolne Biedronka – oferta 3+4 gratis

Równolegle z promocjami spożywczymi i kosmetycznymi, Biedronka przygotowała specjalną ofertę na artykuły szkolne. W dniach 28-29 sierpnia obowiązywać będzie akcja „3+4 gratis” na artykuły piśmienne, plastyczne, papiernicze, akcesoria szkolne, piórniki, plecaki, worki i lampki szkolne. Przy zakupie siedmiu produktów promocyjnych, cztery najtańsze klienci otrzymają całkowicie za darmo.

Promocja dostępna jest dla posiadaczy karty Moja Biedronka lub użytkowników aplikacji z limitem dziennym do 56 produktów (maksymalnie 32 gratis). Z oferty wyłączone zostały papier ksero, książki, meble szkolne, bidony i lunch boxy.

Promocje w Biedronce rozpoczną się w czwartek i będą dostępne we wszystkich sklepach sieci na terenie Polski. 

