Powrót opłaty mocowej od lipca – co to oznacza dla odbiorców?

Z końcem czerwca przestają obowiązywać regulacje, które tymczasowo wstrzymywały pobieranie opłaty mocowej. Oznacza to, że od lipca na fakturach za prąd ponownie pojawi się ta pozycja, co bezpośrednio przełoży się na wyższe koszty energii dla gospodarstw domowych. Jak informuje Business Insider, dotychczasowe zawieszenie opłaty pozwalało na obniżenie rachunków.

W praktyce, jak podaje Urząd Regulacji Energetyki (URE), od lipca 2024 r. opłata mocowa będzie naliczana, a jej ostateczny poziom na 2025 r. zostanie ustalony we wrześniu. Decyzja ta jest wynikiem aukcji uzupełniającej na drugą połowę 2025 r., której minister nie zdecydował się unieważnić. Dla przeciętnego gospodarstwa domowego oznacza to wzrost wydatków.

Opłata mocowa – co to jest i dlaczego ją płacimy?

Opłata mocowa to dodatkowa należność, która ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jak wyjaśnia Business Insider, mechanizm ten opiera się na nagradzaniu producentów energii za gotowość do dostarczenia odpowiedniej ilości mocy do krajowej sieci. Dzięki temu ma się uniknąć przerw w dostawach prądu, zwłaszcza w okresach szczytowego zapotrzebowania.

Ustawodawca uznał, że stabilność i ciągłość zasilania są kluczowe, dlatego opłata mocowa została włączona do rachunków za prąd. W założeniu ma ona wspierać inwestycje w infrastrukturę energetyczną i zapewniać dostępność energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców.

Nowe stawki opłaty mocowej w 2025 roku – ile zapłacą gospodarstwa domowe?

Stawki opłaty mocowej są zróżnicowane i zależą od rocznego zużycia energii przez dane gospodarstwo domowe. Jak podaje Business Insider, osoby zużywające poniżej 500 kWh rocznie zapłacą 2,86 zł netto miesięcznie. Dla gospodarstw, które zużywają od 500 kWh do 1200 kWh, opłata wyniesie 6,86 zł netto.

Rodziny, których zużycie energii mieści się w przedziale od 1200 kWh do 2800 kWh, zapłacą 11,14 zł netto miesięcznie. Najwyższa stawka, czyli 16,01 zł netto, dotyczy odbiorców, którzy przekraczają 2800 kWh rocznie. Business Insider zwraca uwagę, że przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce zużywa około 2000-2500 kWh rocznie, co oznacza, że większość użytkowników zapłaci wyższą stawkę.