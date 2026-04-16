Od maja zmiany na kolejnym polskim lotnisku. Turyści mogą mieć problem

Zmiany na wrocławskim lotnisku. Nawet 20 tys. zł opłaty za hałas

Jak informuje Wrocławski Reporter, od 1 maja wrocławskie lotnisko wprowadza nową, dotkliwą opłatę za hałas. Linie lotnicze za każdy start lub lądowanie między północą a 5:00 rano będą musiały zapłacić od 25 zł do nawet 20 tys. zł. To nie wszystko – niższe, ale wciąż znaczące stawki będą obowiązywać także w godzinach 22:00-24:00 i 5:00-6:00.

Zmiany te są bezpośrednią odpowiedzią na protesty mieszkańców okolicznych osiedli, którzy od dawna skarżyli się, że nocne loty nie dają im spać. Nowe przepisy mają więc prosty cel: zniechęcić przewoźników do operowania w nocy i skłonić ich do wysyłania do Wrocławia nowocześniejszych, a co za tym idzie – cichszych samolotów.

Jak w praktyce działa „cennik za hałas”?

Wysokość opłaty jest uzależniona od poziomu głośności konkretnego modelu samolotu. W praktyce najmocniej odczują to linie korzystające ze starszych maszyn, które ledwo mieszczą się w obowiązujących normach. Przykładowo, start lub lądowanie popularnego, ale starszego Boeinga 737-800, które wciąż latają w barwach Ryanair czy Enter Air, będzie kosztować w nocy aż 15 tys. zł.

Co ważne, nowe regulacje nie obejmą lotów wojskowych. Oznacza to, że samoloty armii, w tym te należące do rozwijającej się we Wrocławiu amerykańskiej bazy logistycznej, będą mogły korzystać z lotniska przez całą dobę bez żadnych ograniczeń. Wyjątki przewidziano także dla lotów państwowych, ratowniczych oraz maszyn, które są opóźnione z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Koniec z tanimi lotami? Twój portfel to odczuje

Do tej pory to właśnie bardzo wczesne poranki i późne noce były królestwem tanich linii i lotów czarterowych. Przewoźnicy, maksymalizując wykorzystanie swoich samolotów, mogli oferować bilety w znacznie niższych cenach. Teraz stają przed trudnym wyborem: albo zapłacą wysokie opłaty i przeniosą ten koszt na pasażerów, albo całkowicie przebudują swoje siatki połączeń.

Dla podróżnych obie opcje oznaczają jedno – za bilety możemy zapłacić więcej. Najtańsze taryfy, dostępne dotychczas dla najbardziej elastycznych pasażerów, mogą zniknąć z systemów rezerwacyjnych lub ich ceny wzrosną na tyle, że przestaną być atrakcyjne.

Polska nie jest wyjątkiem. Europa walczy z hałasem

Wrocław, Poznań i Warszawa to nie jedyne miasta, które mówią "dość" nocnym lotom. To część szerszego, europejskiego trendu, w którym komfort życia mieszkańców zaczyna wygrywać z nieograniczoną ekspansją lotnisk.

od jesieni 2026 roku wprowadzi całkowity zakaz regularnych lotów cywilnych między 1:00 a 5:00 w nocy. Na Lotnisku Chopina cisza nocna obowiązuje już od kilku lat, a zakaz startów i lądowań trwa od 23:30 do 5:30.

Podobne restrykcje od dawna funkcjonują na największych europejskich lotniskach. Porty takie jak Frankfurt, Londyn-Heathrow, Amsterdam-Schiphol czy Bruksela również mają ścisłe ograniczenia lub całkowite zakazy lotów w godzinach nocnych. We Frankfurcie zakaz obowiązuje między 23:00 a 5:00, co już lata temu było ciosem dla Lufthansy.

Co dalej z nocnymi podróżami?

Wszystko wskazuje na to, że debata na temat hałasu generowanego przez lotniska będzie narastać. Presja mieszkańców może skłonić kolejne porty lotnicze w Polsce do wprowadzenia podobnych ograniczeń. Dla linii lotniczych to sygnał, że inwestycje w cichsze i nowocześniejsze samoloty stają się nie tylko kwestią wizerunku, ale twardą koniecznością ekonomiczną. A my, pasażerowie, być może będziemy musieli przyzwyczaić się do myśli, że czasy polowania na bilety za bezcen w środku nocy powoli dobiegają końca.

