Od 13 września zmieniają się zasady wystawiania e-recept refundowanych, mające na celu ograniczenie błędów i nadużyć.

Nowy system będzie działał w trybie blokującym – błędnie wystawiona e-recepta refundowana nie zostanie zapisana.

Lekarze będą musieli precyzyjnie określać czas trwania terapii, dawkowanie i wielkość opakowania dla każdej refundowanej recepty.

Zmiany mają zapobiec przepisywaniu leków refundowanych na okres dłuższy niż 120 dni, co było dotychczas możliwe.

Nowe zasady dla e-recept refundowanych

Już 13 września zaczną obowiązywać nowe reguły wystawiania e-recept refundowanych. Zmiany przygotowane przez Centrum e-Zdrowia mają ograniczyć liczbę błędów pojawiających się podczas przepisywania leków oraz zapobiec sytuacjom, w których pacjent otrzymuje refundację na większą ilość preparatu, niż wynika to z dopuszczalnego okresu terapii.

Dotychczas część wymogów technicznych obowiązywała jedynie przy tzw. receptach rocznych. Po zmianach identyczne zasady zostaną zastosowane do wszystkich recept refundowanych. Co istotne, system będzie działał w trybie blokującym. Oznacza to, że dokument niespełniający wymagań nie zostanie zapisany już podczas wizyty u lekarza.

„Podstawowym celem włączenia nowych reguł jest ograniczenie przypadków wystawiania recept, w których ordynowana ilość produktu leczniczego wykracza poza 120-dniowy czas terapii. Taki czas jest zarezerwowany dla recept rocznych. Nowe zasady mają również poprawić jakość danych na wystawianych receptach poprzez zredukowanie liczby błędów wynikających z rozbieżności między dawkowaniem a liczbą i wielkością ordynowanych opakowań leku” – wskazało Centrum e-Zdrowia.

Co zmieni się przy wystawianiu recept refundowanych?

Po wejściu nowych przepisów lekarz będzie musiał podać czas trwania terapii, stosować dawkowanie w formie strukturalnej oraz wskazać wielkość opakowania zgodną z danymi Rejestru Produktów Leczniczych (RPL). Dzięki temu dane na receptach mają być bardziej spójne, a liczba pomyłek znacząco się zmniejszy.

Których recept nowe przepisy nie obejmą?

Nowe wymagania nie będą dotyczyły recept opłacanych w 100 proc., jeśli nie zawierają oznaczenia „365”, a także recept recepturowych, wystawianych w ramach importu docelowego, recept farmaceutycznych oraz dokumentów obejmujących opakowania o złożonej strukturze. W tych przypadkach dotychczasowe zasady pozostaną bez zmian.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie