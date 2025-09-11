Od 1 października system kaucyjny obejmie butelki (plastik, szkło) i puszki (50 gr - 1 zł kaucji).

Kaucję odzyskasz w gotówce, bez paragonu, ważne: opakowanie musi być nienaruszone z czytelną etykietą.

Obowiązek odbioru mają sklepy pow. 200 mkw i mniejsze sprzedające szklane butelki, z celem min. jednego punktu w każdej gminie.

System ma poprawić recykling, z okresem przejściowym do końca 2025 roku dla dla opakowań bez oznaczeń wyprodukowanych przed wejściem w życie systemu.

System kaucyjny – nowe zasady od 1 października

Wprowadzenie systemu kaucyjnego oznacza, że w sprzedaży pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym logotypem i informacją o wysokości kaucji. Nowe rozwiązanie obejmie trzy grupy opakowań:

* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów – zwrot to 50 groszy,

* metalowe puszki do 1 litra – również 50 groszy,

* butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – kaucja wynosi 1 zł.

Ważnym ułatwieniem będzie brak konieczności okazywania paragonu. Wystarczy, aby opakowanie nie było zgniecione i miało czytelną etykietę oraz kod kreskowy.

Gdzie oddasz butelki i puszki?

Zgodnie z przepisami, obowiązek przyjmowania opakowań dotyczy wszystkich sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw, które oferują napoje w objętych systemem butelkach i puszkach. Do tego dochodzą mniejsze punkty, jeśli sprzedają butelki szklane wielokrotnego użytku, a także sklepy, które zdecydują się przystąpić do systemu dobrowolnie.

W miastach i gminach pojawią się również automaty kaucyjne oraz dodatkowe miejsca zbiórki, co ma ułatwić mieszkańcom oddawanie opakowań.

Okres przejściowy i wyjątki

Nowe regulacje przewidują czas przejściowy do końca 2025 roku. W tym okresie na półkach mogą się jeszcze pojawiać produkty w opakowaniach bez oznaczeń, jeśli zostały wyprodukowane przed wejściem w życie systemu.

Dla konsumentów istotna jest też gwarancja, że kaucja będzie wypłacana w gotówce. Sklepy nie mogą jej zastępować bonami ani rabatami.

Cel wprowadzenia systemu kaucyjnego

Nowe rozwiązanie ma poprawić recykling i zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska. Dzięki jasnym zasadom i dostępności punktów odbioru system ma być prosty i wygodny dla konsumentów. Plan zakłada, że w każdej gminie działać będzie co najmniej jeden punkt odbioru opakowań.

