- Od 1 października system kaucyjny obejmie butelki (plastik, szkło) i puszki (50 gr - 1 zł kaucji).
- Kaucję odzyskasz w gotówce, bez paragonu, ważne: opakowanie musi być nienaruszone z czytelną etykietą.
- Obowiązek odbioru mają sklepy pow. 200 mkw i mniejsze sprzedające szklane butelki, z celem min. jednego punktu w każdej gminie.
- System ma poprawić recykling, z okresem przejściowym do końca 2025 roku dla dla opakowań bez oznaczeń wyprodukowanych przed wejściem w życie systemu.
System kaucyjny – nowe zasady od 1 października
Wprowadzenie systemu kaucyjnego oznacza, że w sprzedaży pojawią się napoje w opakowaniach oznaczonych specjalnym logotypem i informacją o wysokości kaucji. Nowe rozwiązanie obejmie trzy grupy opakowań:
* plastikowe butelki jednorazowe do 3 litrów – zwrot to 50 groszy,
* metalowe puszki do 1 litra – również 50 groszy,
* butelki szklane wielokrotnego użytku do 1,5 litra – kaucja wynosi 1 zł.
Ważnym ułatwieniem będzie brak konieczności okazywania paragonu. Wystarczy, aby opakowanie nie było zgniecione i miało czytelną etykietę oraz kod kreskowy.
Gdzie oddasz butelki i puszki?
Zgodnie z przepisami, obowiązek przyjmowania opakowań dotyczy wszystkich sklepów o powierzchni powyżej 200 mkw, które oferują napoje w objętych systemem butelkach i puszkach. Do tego dochodzą mniejsze punkty, jeśli sprzedają butelki szklane wielokrotnego użytku, a także sklepy, które zdecydują się przystąpić do systemu dobrowolnie.
W miastach i gminach pojawią się również automaty kaucyjne oraz dodatkowe miejsca zbiórki, co ma ułatwić mieszkańcom oddawanie opakowań.
Okres przejściowy i wyjątki
Nowe regulacje przewidują czas przejściowy do końca 2025 roku. W tym okresie na półkach mogą się jeszcze pojawiać produkty w opakowaniach bez oznaczeń, jeśli zostały wyprodukowane przed wejściem w życie systemu.
Dla konsumentów istotna jest też gwarancja, że kaucja będzie wypłacana w gotówce. Sklepy nie mogą jej zastępować bonami ani rabatami.
Cel wprowadzenia systemu kaucyjnego
Nowe rozwiązanie ma poprawić recykling i zmniejszyć ilość odpadów trafiających na wysypiska. Dzięki jasnym zasadom i dostępności punktów odbioru system ma być prosty i wygodny dla konsumentów. Plan zakłada, że w każdej gminie działać będzie co najmniej jeden punkt odbioru opakowań.
