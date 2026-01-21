Odkryto 40 mln ton "białego złota". USA zamierza je wydobywać

2026-01-21 16:34

Amerykanie odkryli gigantyczne złoża "białego złota", czyli litu, na który jest wysoki popyt ze względu na jego zastosowanie w akumulatorach. 40 mln ton odkryte na granicy stanów Nevada i Oregon mają być wydobywane już w tym roku.

Autor: Freedom_wanted Kopalnia litu w USA, ukazująca rozległe, zielone zbiorniki odparowujące i hałdy białej soli. Obraz przedstawia technologię wydobycia kluczowego surowca dla akumulatorów, o czym przeczytasz na Super Biznes.
  • W 2025 roku odkryto największe na świecie złoża litu w USA
  • Odkrycie jest o tyle nietypowe, że złoża są w glinach
  • Planowane rozpoczęcie wydobycia w 2026 roku
  • Kontrowersje wokół wpływu na środowisko i rdzenne społeczności

Największe złoże litu odkryte w USA

Krater McDermitt, który uformował się około 16 milionów lat temu w wyniku aktywności wulkanicznej między Nevadą i Oregonem, okazał się skrywać bogate pokłady minerałów, w tym litu. Odkrycie złóż litu w USA jest o tyle zaskakujące, że lit zazwyczaj występuje w solnych równinach lub formacjach pegmatytowych. Tym razem jednak "białe złoto" odnaleziono w glinach, co całkowicie zmienia dotychczasowe podejście do poszukiwań tego cennego surowca. 

Geolodzy wskazują, że procesy geologiczne, które doprowadziły do powstania tego złoża, są niespotykane.

USA zamierza wydobywać lit już w 2026 roku

Dlaczego lit jest tak istotny? Jako komponent akumulatorów litowo-jonowych jest obecnie jednym z kluczowych surowców na świecie- wykorzystywany jest choćby przy produkcji aut elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, elektroniki (telefonów, laptopów), a także magazynów energii przy farmach fotowoltaicznych i wiatrowych. Przy skręcie energetyki w kierunku OZE, lit będzie jednym z kluczowych surowców.

Takie złoża dla USA są a wagę złota, bo obecnie Chiny przetwarzają nawet 60 proc. światowego litu.

Jak pisze Interia Biznes, plany zakładają, że wydobycie litu w kopalni Thacker Pass ma rozpocząć się w 2026 roku. Jednak wydobycie litu z glin stanowi spore wyzwanie technologiczne. Surowiec występuje w iłach, co utrudnia jego przerób i wymaga zaawansowanej infrastruktury.

To jednak nie koniec problemów. Złoża znajdują się na terenie, które jest uznawane za rdzennych mieszkańców za świętą. Do tego ekolodzy ostrzegają, że prowadzenie wydobycia w tym miejscu może doprowadzić do zniszczeń środowiskowych.

USA