Odpady z powodzi. Rząd zmienia ważne rozporządzenie

Kolejne 4000 zł dla powodzian! To łącznie już 14 tys. zł wsparcia doraźnego

Odpady powstałe w czasie powodzi. Rząd daje „nowe narzędzie”

Znowelizowano rozporządzenie o stanie klęski żywiołowej, dzięki któremu rozwiązany ma być problem transportu i składowania odpadów popowodziowych - przekazał resort klimatu i środowiska.

"Zmiana rozporządzenia jest odpowiedzią na sytuacje zgłaszane z terenów dotkniętych powodzią. Nowy przepis ma rozwiązać problemy transportu i składowania odpadów poprzez stworzenie możliwości podejmowania dodatkowych działań w zakresie gospodarowania odpadami, powstałymi w wyniku powodzi" - podało ministerstwo.

Minister Paulina Hennig-Kloska zauważyła, że "kluczowe jest poradzenie sobie z ogromną ilością odpadów, by nie stanowiły problemu czy wręcz zagrożenia dla mieszkańców". "Zaproponowaliśmy dodanie do rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej nowego narzędzia, by poradzić sobie w trudnej sytuacji" – dodała.

Stan klęski żywiołowej skutkuje wytworzeniem istotnych mas odpadów wymagających zagospodarowania w warunkach nadzwyczajnych.

"Zwyczajowo, tego typu działania wymagają specjalnych zezwoleń dla podmiotów, które je realizują. Celem zmiany rozporządzenia jest zwiększenie możliwości radzenia sobie z odpadami. Chodzi tu między innymi o zwiększające się ilości tych opadów, które w czasie klęski żywiołowej mogą przekraczać sumy opisane w posiadanych zezwoleniach. Zmiana przepisów umożliwi podjęcie administracji publicznej działań w czasie klęski żywiołowej i w okresie usuwania jej skutków, co pomoże mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią" - dodano.

Nowelizacja rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej – nowe powiaty objęte regulacjami

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapowiedział, że dojdzie do nowelizacji rozporządzenia o stanie klęski żywiołowej w jego "części obszarowej". Wcześniej minister podkreślał, że rozporządzenie będzie nowelizowane "tyle razy, ile trzeba". Stan klęski żywiołowej został rozszerzony o kolejne powiaty woj. dolnośląskiego: bolesławiecki, jaworski, legnicki i złotoryjski.

Pierwotnie statusem klęski żywiołowej objęte były następujące powiaty: w województwie dolnośląskim – powiaty dzierżoniowski, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lubański, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski i ząbkowicki oraz miasta na prawach powiatu Wałbrzych i Jelenią Górę; w woj. opolskim – powiaty brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, krapkowicki, nyski, opolski i prudnicki; w woj, śląskim – powiaty bielski, cieszyński, pszczyński i raciborski oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Białą. Obecnie rozporządzeniem objęte są 24 powiaty i trzy miasta na prawach powiatu.