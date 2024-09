Powódź w Polsce. Odszkodowania dla powodzian. Co trzeba wiedzieć?

Popularny browar zamyka się po 334 latach. To kolejny zamknięty browar z długą historią

Zasiłki dla powodzian. Kto i w jakiej wysokości wypłaci?

Zasiłki wypłacają miejscowe ośrodki pomocy społecznej. Pomoc powodzianom może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego. Wypłatą zasiłków będą kierować wojewodowie.

Premier Tusk zapowiedział, że będzie to pomoc podobna do tej, jaką jego rząd uruchomił po raz pierwszy wobec poszkodowanych po przejściu serii trąb powietrznych w sierpniu 2008 r. Wówczas, rząd zdecydował, że poszkodowani przez trąbę powietrzną otrzymają odszkodowania, które w pełni pokryją ich straty, a oprócz tego będą im wypłacane szybkie, jednorazowe zasiłki w wysokości do 10 tys. zł.

Wtedy rząd Tuska zadeklarował wypłatę odszkodowań w wysokości 100 proc. poniesionych strat, niezależnie od ubezpieczenia. Przeznaczył 25 mln zł z rezerwy celowej na szybką wypłatę zasiłków. Na indywidualne zapomogi dla ludzi, którzy stracili majątek, przeznaczono 5 mln zł.

Co powinni zrobić ubezpieczeni?

Niezależnie od rządowej pomocy ci, którzy byli ubezpieczeni oczywiście mogą otrzymać pomoc z polisy. Rzecznik Finansowy radzi, aby jak najszybciej skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i umówić się z rzeczoznawcą, który wyceni i udokumentuje zniszczenia i straty wywołane przez powódź. Ale jednocześnie możemy również sami, nie czekając na rzeczoznawcę, możemy zrobić zdjęcia zniszczeń i zacząć sprzątać.

"Wystarczy zrobić dokumentację zdjęciową i spisać, co zostało zniszczone. Pomoc od samorządu terytorialnego może być udokumentowana zaświadczeniem, co również może być przydatne w zgłaszaniu szkód" - informuje Rzecznik.

Jednocześnie Rzecznik Finansowy przypomina, że w ramach polis coraz częściej oferowana jest usługa assistance, obejmująca organizację i pokrycie kosztów działań takich jak osuszanie zalanych pomieszczeń.

"Dlatego po wystąpieniu szkody warto od razu skontaktować się z ubezpieczycielem, opisać zdarzenie i uzyskać informacje na temat dostępnej pomocy zgodnie z warunkami umowy" - informuje Rzecznik. Zgodnie z przepisami, ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

W przypadku problemów związanych z ubezpieczeniami po szkodach spowodowanych powodzią zalecamy skontaktowanie się z ekspertami Rzecznika Finansowego. Istnieje możliwość uzyskania porady telefonicznej, dzwoniąc na numer 22 333 73 28. Linia działa w poniedziałki od 9:00 do 17:00, a od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00. Można również wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected]

Obecnie sytuacja jest na tyle dynamiczna, że na szacowanie strat jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie.

