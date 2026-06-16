Odszkodowanie za opóźniony lot o 3 godziny w wysokości 250-600 euro pozostaje bez zmian, co jest kluczową informacją dla podróżnych.

Łatwiej złożysz reklamację dzięki jasnym instrukcjom i bezpłatnie poprawisz błędy w nazwisku na bilecie do 48 godzin przed odlotem.

Koniec z wielogodzinnym oczekiwaniem w samolocie: po 2 godzinach opóźnienia na płycie lotniska linia musi umożliwić powrót do terminala.

Rodziny z dziećmi nie zapłacą za miejsca obok siebie, a osoby z niepełnosprawnościami i kobiety w ciąży są chronione przed overbookingiem.

Odszkodowania za spóźniony lot pozostają bez zmian

Po ponad 12 latach negocjacji państwa członkowskie i instytucje europejskie uzgodniły reformę przepisów dotyczących praw pasażerów linii lotniczych - podaje "Fakt". Nowe regulacje mają ujednolicić zasady obowiązujące na terenie całej Unii Europejskiej i wyeliminować praktyki, które od lat budziły zastrzeżenia podróżnych.

Jedną z najważniejszych informacji jest utrzymanie dotychczasowych zasad dotyczących rekompensat za opóźnione loty. Pasażerowie nadal będą mogli ubiegać się o odszkodowanie już po 3 godzinach opóźnienia, a wysokość świadczenia wyniesie od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy.

Łatwiejsze reklamacje i darmowa zmiana nazwiska na bilecie

Nowe przepisy nakładają na przewoźników obowiązek przekazywania pasażerom jasnych instrukcji dotyczących składania reklamacji. Każda osoba uprawniona do rekompensaty ma otrzymać szczegółową informację mailową wyjaśniającą procedurę krok po kroku.

Istotną zmianą będzie również możliwość bezpłatnego poprawienia błędów w danych pasażera. Korekta literówek lub innych drobnych pomyłek w nazwisku będzie możliwa do 48 godzin przed odlotem bez dodatkowych opłat. Dotychczas wielu przewoźników pobierało za takie zmiany wysokie opłaty administracyjne.

Koniec wielogodzinnego oczekiwania w samolocie

Unijne regulacje przewidują także ograniczenie czasu, jaki pasażerowie mogą spędzić na pokładzie unieruchomionego samolotu. Jeśli opóźnienie przed startem przekroczy 2 godziny, linia lotnicza będzie zobowiązana umożliwić podróżnym powrót do terminala.

Zmiana ma poprawić komfort pasażerów, którzy do tej pory nierzadko przez wiele godzin pozostawali w kabinie bez dostępu do pełnej infrastruktury lotniskowej.

Nowe prawa dla rodzin i osób z niepełnosprawnościami

Wśród nowych rozwiązań znalazły się również przepisy chroniące rodziny podróżujące z dziećmi. Linie lotnicze nie będą mogły pobierać dodatkowych opłat za zapewnienie miejsc obok rodzica lub opiekuna.

Szczególną ochroną objęto także osoby z niepełnosprawnościami oraz kobiety w ciąży. W sytuacji overbookingu, czyli sprzedaży większej liczby biletów niż dostępnych miejsc, przewoźnicy nie będą mogli wybierać tych grup jako pierwszych do odmowy wejścia na pokład.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026