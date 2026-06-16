Polacy masowo planują urlopy, ale tegoroczne wakacje to przede wszystkim budżetowa ostrożność – większość przeznaczy na nie 2-4 tys. zł.

Mimo rosnącej popularności Europy, polski Bałtyk wciąż króluje, a Polacy stawiają na krótsze, intensywniejsze wyjazdy.

Sprawdź, dlaczego ponad 20 proc. Polaków w ogóle nie wyjedzie na wakacje i co jeszcze zaskakuje w najnowszych trendach urlopowych.

Tegoroczne wakacje będą dla wielu osób czasem liczenia każdej złotówki. Z najnowszego badania wynika, że najwięcej Polaków planujących urlop zamierza przeznaczyć na wyjazd od 2001 do 4000 zł. Taki budżet deklaruje niemal co piąty respondent.

Spora grupa chce zmieścić się w kwocie od 1000 do 2000 zł, ale są też osoby gotowe wydać znacznie więcej. Prawie co dziesiąty badany szacuje koszty urlopu na 6–8 tys. zł, a blisko 7 proc. deklaruje wydatki przekraczające 10 tys. zł. Jednocześnie ponad jedna piąta respondentów przyznaje, że nadal nie wie, ile ostatecznie wyda na wakacyjny wyjazd.

Europa wygrywa, ale Bałtyk nie powiedział ostatniego słowa

Choć przez lata symbolem wakacji był polski Bałtyk, dziś coraz więcej osób spogląda w stronę zagranicy. Najpopularniejszym kierunkiem są kraje europejskie, które wskazało 27 proc. badanych.

Niewiele mniej osób wybiera jednak polskie morze. Bałtyk znalazł się na drugim miejscu z wynikiem 25,6 proc., pokazując, że mimo wysokich cen noclegów i usług nadal przyciąga miliony turystów. Dalsze miejsca zajmują polskie góry, wyjazdy poza Europę, wypoczynek na wsi, city breaki w polskich miastach oraz Mazury.

Coraz więcej osób wybiera krótkie urlopy

Zmienia się także sposób wypoczywania. Zamiast długich, kilkutygodniowych wyjazdów Polacy coraz częściej stawiają na krótszy urlop. Największa grupa planuje wyjazdy trwające maksymalnie tydzień. Taką odpowiedź wskazało ponad 30 proc. ankietowanych. Szczególnie popularne jest to rozwiązanie wśród osób między 25. a 34. rokiem życia.

Urlop trwający od jednego do dwóch tygodni planuje niespełna 26 proc. badanych, natomiast wyjazd dłuższy niż dwa tygodnie deklaruje jedynie niewielka grupa respondentów.

Skąd pieniądze na wakacje?

Większość Polaków finansuje wakacje z wcześniej zgromadzonych oszczędności. Taką odpowiedź wskazało niemal 39 proc. uczestników badania. Co czwarty planuje połączyć oszczędności z bieżącymi dochodami, a ponad 21 proc. zamierza zapłacić za urlop wyłącznie z aktualnych zarobków. Po kredyt czy pożyczkę sięga niewielki odsetek respondentów. To sygnał, że Polacy coraz ostrożniej podchodzą do zadłużania się na cele konsumpcyjne.

Nie wszyscy pojadą na wakacje

Badanie pokazuje również mniej optymistyczny obraz. Ponad jedna piąta Polaków deklaruje, że w tym roku nie wyjedzie na wakacje wcale. Najczęściej powodem jest brak pieniędzy. Tę odpowiedź wskazało prawie 58 proc. osób, które rezygnują z urlopu. Kolejne powody to problemy zdrowotne, obowiązki rodzinne, remonty czy brak możliwości wzięcia wolnego w pracy.

Polacy chcą odpocząć od pracy

Dobra wiadomość jest taka, że większość osób planujących wyjazd zamierza naprawdę odpocząć. Ponad połowa respondentów deklaruje całkowite odcięcie się od obowiązków zawodowych podczas urlopu. Jedynie niewielka grupa zamierza pozostać w pełni dostępna służbowo lub regularnie pracować zdalnie podczas wakacji. Wygląda więc na to, że tegoroczne wakacje będą dla Polaków przede wszystkim czasem oszczędnego, ale prawdziwego odpoczynku – niezależnie od tego, czy wybiorą słoneczne plaże Europy, czy dobrze znany Bałtyk.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026