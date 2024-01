Odtajnią majątek żony Morawieckiego! Wyciągają ukryty projekt ustawy

Ukryty majątek Morawieckiego, m.in. 15 hektarów ziemi we Wrocławiu

- Iwonę i Mateusza Morawieckich odnaleźliśmy w 24 księgach wieczystych. Żona premiera ma między innymi dwa mieszkania na warszawskim Mokotowie, 15 hektarów ziemi we Wrocławiu, półhektarową działkę nad Bzurą, a także dwa mieszkania i lokal użytkowy w kamienicy przy wrocławskim rynku. Szacunkowa wartość majątku premiera i jego żony to ok. 40 mln zł. – to fragment sensacyjnej informacji ujawnionej w 2021 r. przez wp.pl.

Morawiecki wpisał do oświadczenia jedynie skromny ułamek z kwoty 40 mln. To powoduje, że potencjał na polityczną sensację jest aktualny. Wygląda na to, że rząd Tuska dostrzega ten potencjał.

Co przewiduje ustawa „lex Morawiecki”. Dedykacja również dla milionerów z państwowych spółek

W uzasadnieniu do ustawy „lex Morawiecki” czytamy:

„Projekt ma celu ustanowienie zasady, zgodnie z którą majątki odrębne małżonków najważniejszych osób (…) będą podlegać ujawnieniu w oświadczeniu majątkowym (…) obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych objąć należy wszystkich prezesów, wiceprezesów i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa”.

Ustawa „lex Morawiecki” obejmie grono znacznie większe niż premier lub parlamentarzyści.

Ustawa „lex Morawiecki” to rewolucja w oświadczeniach majątkowych

Projekt można określić jako rewolucję. Przez kilka lat pojawiały się nieoficjalne informacje o ponadprzeciętnych zyskach osób związanych z poprzednią władzą. Wiele wskazuje na to, że obecny rząd chce zagrać tą kartą. Można się spodziewać publicznych rozwiązań i publicznych majątkowych sensacji.

