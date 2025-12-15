Spadek cen ropy i umocnienie rubla mogą obniżyć grudniowe dochody Rosji z ropy i gazu o prawie połowę w porównaniu do ubiegłego roku, do około 410 mld rubli.

Przewidywane grudniowe dochody są zbliżone do rekordowo niskich poziomów z sierpnia 2020 roku, gdy pandemią COVID-19 gwałtownie obniżyła popyt.

Całoroczne dochody Rosji z ropy i gazu w 2025 roku mogą wynieść 8,44 bln rubli, co jest kwotą niższą od skorygowanej już prognozy Ministerstwa Finansów.

Dochody z ropy i gazu stanowią około jedną czwartą wpływów do budżetu federalnego Rosji, który jest pod presją ze względu na rosnące wydatki na wojnę w Ukrainie

Drastyczny spadek dochodów Rosji w grudniu

Spadek cen ropy naftowej i mocniejszy rubel uderzają w fundamenty rosyjskiej gospodarki. Dochody Rosji z ropy i gazu mogą spaść w grudniu do ok. 410 mld rubli, czyli prawie o połowę mniej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Takie wyliczenia przedstawia Puls Biznesu, powołując się na dane agencji Reuters. Analitycy zwracają uwagę, że grudniowe wpływy do kasy państwa będą niebezpiecznie zbliżone do rekordowo niskiego poziomu z sierpnia 2020 roku. Wówczas, w szczycie kryzysu wywołanego pandemią COVID-19, gwałtowny spadek globalnego popytu na surowce zmniejszył dochody Rosji do zaledwie 405 mld rubli.

Powrót do tak niskich wyników jest alarmującym sygnałem dla rosyjskich finansów. Oznacza to, że połączenie niekorzystnych trendów na rynkach światowych i siły krajowej waluty uderza w najbardziej wrażliwy punkt budżetu – eksport surowców energetycznych, który od lat stanowił filar stabilności finansowej Kremla.

Jakie są prognozy na cały 2025 rok?

Grudniowy spadek to nie jednorazowy problem, a prawdopodobnie zapowiedź dłuższego okresu trudności. Według szacunków przytaczanych przez Puls Biznesu, w całym 2025 roku dochody Rosji z ropy i gazu mogą wynieść 8,44 bln rubli. Kwota ta, choć wciąż ogromna, jest o 210 mld rubli niższa niż zakładała ostatnia, październikowa prognoza rosyjskiego Ministerstwa Finansów.

Co więcej, warto przypomnieć, że nawet ta rządowa prognoza była już znacznie obniżona w stosunku do pierwotnych, bardzo optymistycznych założeń z początku roku. Wtedy resort finansów liczył na wpływy rzędu 10,94 bln rubli. Rzeczywistość rynkowa brutalnie zweryfikowała te plany, a rozbieżność między pierwotnym a obecnym szacunkiem pokazuje, jak niestabilne stały się dochody, na których opiera się całe państwo.

Presja na budżet i finansowanie wojny w Ukrainie

Kurczące się wpływy z eksportu surowców mają bezpośrednie przełożenie na stabilność finansów publicznych. Dochody z ropy i gazu stanowią około jednej czwartej wszystkich wpływów do budżetu federalnego Rosji. Ich gwałtowny spadek w połączeniu z rosnącymi wydatkami na prowadzoną od niemal czterech lat inwazję na Ukrainę tworzy coraz większą presję na Kremlu.

Spadające wpływy ze sprzedaży surowców energetycznych wywierają coraz większą presję na budżet Rosji, który musi pokrywać rosnące koszty prowadzenia inwazji na Ukrainę. Analitycy wskazują, że Kreml staje przed poważnym dylematem: aby utrzymać machinę wojenną, będzie zmuszony albo do cięcia wydatków socjalnych i inwestycyjnych, co może wywołać niezadowolenie społeczne, albo do dalszego zadłużania państwa i sięgania po rezerwy. Najbliższe miesiące pokażą, czy negatywny trend się utrzyma i jak głęboka okaże się dziura w rosyjskim budżecie.

