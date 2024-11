Ogromny majątek z kryptowalut na śmietniku! Tak dziewczyna załatwiła swojego chłopaka

Jak stracić bitcoiny?

Jak podaje BBC, 39-letni Brytyjczyk dekadę temu przypadkowo stracił dysk twardy zawierający bitcoiny - najpopularniejszą kryptowalutę, które to akurat teraz osiągają rekordowe wartości na giełdach. Kiedy to po aktualizacji komputera schował go w szufladzie, jego dziewczyna omyłkowo, robiąc porządki w szufladzie, wyrzuciła go. Mężczyzna twierdzi, że dysk zawierający około 8 tys. bitcoinów leży gdzieś na wysypisku śmieci w Newport. A warto podkreślić, że obecnie 8 tys. bitcoinów ma wartość 570 mln funtów. Mężczyzna od lat ma nadzieję, że jego dysk jego komputera się odnajdzie i on go odzyska. Jednak to szukanie igły w stogu siana. Mimo wszystko mężczyzna się nie poddaje. Wielokrotnie zwracał się do rady Newport z prośbą o przyznanie mu dostępu do wysypiska Docksway Landfill. Jednak zgody nie dostał. W związku z tym w zeszłym miesiącu ogłosił, że pozywa Radę Miasta Newport o odszkodowanie w wysokości 495 mln funtów.

Co to jest bitcoin?

Bitcoin to elektroniczny system gotówkowy peer-to-peer. Kryptowaluta bitcoin została wprowadzona w 2009 roku przez osobę, bądź grupę osób o pseudonimie Satoshi Nakamoto. Cyfrowa waluta, która działa niezależnie od banków i rządów, polegająca na oprogramowaniu peer-to-peer i kryptografii. Bitcoin opiera się na transferze kwot między rachunkami publicznymi przy użyciu kryptografii klucza publicznego. Wszystkie transakcje są publiczne i przechowywane w rozproszonej bazie danych. Prywatne klucze kryptograficzne, których używa się do autoryzowania transakcji, mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w stworzonym do tego celu oprogramowaniu, w przeznaczonej do tego aplikacji na smartfonie lub w tzw. portfelu sprzętowym. W każdym z tych przypadków bitcoiny mogą zostać przesłane na adres dowolnego uczestnika sieci bitcoin bez względu na to, w której części świata dany użytkownik się znajduje.

Zgodnie z prognozami Raoula Pala, Bitcoin może osiągnąć wartość od 250 tysięcy do nawet 450 tysięcy dolarów w 2025 roku, w zależności od warunków rynkowych i regulacyjnych.