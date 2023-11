Ogrzewasz dom? Wyliczono, co się najbardziej opłaca

Co zrobią?

Najdroższe ogrzewanie – kocioł elektryczny oraz kocioł olejowy kondensacyjny

Zestawienie POBE uwzględnia roczny koszt ogrzania budynku (wraz z podgrzaniem wody użytkowej) o powierzchni 150 m2 w różnych standardach efektywności energetycznej. Termomodernizacja dobrej jakości może obniżyć rachunki niemal dwukrotnie.

Niezależnie od jakości energetycznej domu, zdecydowanie najdroższy jest kocioł elektryczny. Roczny koszt ogrzewania przy użyciu tego urządzenia to od 10,6 tys. zł do 18 tys. zł.

Drugim z najmniej efektywnych sposobów ogrzewania jest kocioł olejowy kondensacyjny. W tym przypadku roczne koszty mieszczą się w przedziale od 5,4 tys. zł do 9,2 tys. zł.

Pompa ciepła – energetyczny przebój wśród systemów ogrzewania

Nie jest zaskoczeniem, że niezwykle oszczędnym rozwiązaniem jest pompa ciepła, zestawienie uwzględnia kilka wersji tego mechanizmu.

Roczny koszt ogrzewania to przedział od 1,6 tys. zł do 4,1 tys. zł dla domu w najlepszym standardzie termomodernizacji. W przypadku budynku z najsłabszą izolacja ciepła rachunki wzrastają do zakresu 1,7 tys. zł – 6,7 tys. zł.

Tradycyjna forma ogrzewania może się opłacać – kocioł na kawałki drewna

Pewnym zaskoczeniem może być dobre miejsce, które zajął w rankingu kocioł na kawałki drewna. Ta forma ogrzewania, w zależności od standardu energetycznego domu, to roczny koszt w przedziale 3 tys. zł. – 6,8 tys. zł.

Dla porównania – kocioł gazowy kondensacyjny generuje koszty w zakresie 3.3 tys. – 5.8 tys. rocznie.

Najlepszą ekonomicznie opcją ogrzewania jest pompa ciepła w budynku po termomodernizacji. Można to potraktować jak inwestycję, która po jakimś czasie się zwróci.

