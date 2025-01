Flagowym projektem współpracy jest ART INVESTMENT MASTERCLASS, realizowany przez OmenaArt Foundation jako pięciomiesięczny cykl edukacyjny skierowany do kluczowych liderów biznesu, inwestorów i filantropów, dający dostęp do wiedzy o inwestowaniu na globalnym rynku sztuki, którego wartość przekracza 60 miliardów dolarów.

- Polska staje się jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków sztuki, a dzięki tej współpracy Warszawa ugruntowuje status kluczowego punktu na globalnej mapie rynku sztuki – mówi Omenaa Mensah, założycielka OmenaArt Foundation.

- Na polskiej scenie artystycznej inspirują mnie wspaniałe Polki. Pierwszą z nich jest Hanna Wróblewska, inicjatorka koncepcji kuratorskiej pawilonu tematycznego OmenaArt Foundation na pierwszym Malta Biennale. Kolejną inspiracją jest Anda Rottenberg, która zaprosiła do pierwszej edycji naszego projektu Artis Arundo polskich artystów prezentowanych wcześniej na weneckim biennale – to wyjątkowa inicjatywa symbolizująca przekazywanie pałeczki pokoleniowej poprzez przyznawanie stypendiów młodym twórcom przez uznanych artystów.

- Cenię również Iwonę Büchner-Grzesiak, założycielkę Domu Aukcyjnego Polswiss Art, która wspiera nas od lat oraz niesamowitą artystkę młodego pokolenia Ewę Juszkiewicz. Mam nadzieję, że działania OmenaArt Foundation będą postrzegane na polskim rynku sztuki jako budowanie naszego narodowego potencjału na światowej scenie artystycznej – dodaje Mensah, założycielka OmenaArt Foundation i inicjatorka projektu ART INVESTMENT MASTERCLASS oraz absolwentka kursu w Sotheby’s Institute of Art i Royal College of Art.

TOP CHARITY Auction to wydarzenie o ugruntowanej renomie, które w 2024 roku zdobyło prestiżową nagrodę The Best Luxury Auction Event in Europe, a w 2023 roku tytuł The Best Luxury Auction Event in Poland. Wyróżnienia te są przyznawane w ramach globalnego programu, który od 17 lat docenia najlepsze marki, produkty i wydarzenia na świecie. Wśród laureatów znalazły się takie ikony luksusu jak Chanel, Patek Philippe, Forbes, Sunreef Yachts, Armani Hotels czy Raffles Hotels&Resorts.

Jak podkreśla Natalia Bradbury, Head of OmenaArt Foundation: „Od pierwszej edycji TOP CHARITY Auction – wydarzenia, w którym sztuka jest narzędziem do gromadzenia znaczących środków na wsparcie działań filantropijnych w Europie i Afryce – aktywnie edukujemy społeczność biznesową z obszaru inwestycji i rynku sztuki. Poprzez nasze projekty artystyczne przedstawiamy im najciekawszych uznanych i młodych artystów oraz promujemy rosnącą na znaczeniu sztukę afrykańską”. W 2024 roku TOP CHARITY Auction osiągnęło historyczne rekordy. Największą sensacją była aukcja rzeźby Igora Mitoraja, która została sprzedana za 6,8 mln złotych. W 2023 roku dużym zainteresowaniem cieszyło się dzieło Nikoli Vudraga, wylicytowane za 3,2 mln złotych – co stanowi rekord sprzedaży w historii Chorwacji.

- Te wyniki potwierdzają potencjał polskiego rynku sztuki oraz jego rosnące znaczenie na arenie międzynarodowej – podkreśla Omenaa Mensah. Program ART INVESTMENT MASTERCLASS jest realizowany we współpracy z polskimi instytucjami kultury, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum Łazienki Królewskie. Sotheby’s Institute of Art po raz pierwszy wprowadza swój program edukacyjny do Polski „Współpraca z OmenaArt Foundation pozwala nam połączyć międzynarodowych ekspertów z kluczowych instytucji sztuki z czołowymi postaciami polskiego biznesu” – mówi Leo Crane z Sotheby’s Institute of Art.

- Liczba polskich artystów sprzedawanych w czołowych domach aukcyjnych wzrosła od czasów pandemii, co dowodzi globalnego zainteresowania polską twórczością – tłumaczy Lindsay Dewar, ekspertka rynku sztuki z Art Tactic i wykładowczyni Sotheby’s Institute of Art. - W szczególności uwagę zwraca silna pozycja artystek, takich jak Tamara Łempicka, Ewa Juszkiewicz i Magdalena Abakanowicz - dodaje Dewar.

OmenaArt Foundation tworzy mosty między biznesem, sztuką i filantropią. - Polska to jeden z najszybciej rozwijających się rynków, co przyciąga globalnych liderów – podsumowuje Omenaa Mensah. Już 6 czerwca 2025 roku Warszawa ponownie stanie się centrum globalnego dialogu o sztuce, biznesie i filantropii. Wydarzenie TOP CHARITY Auction i towarzysząca mu konferencja networkingowa ChanegeMaker 2025 przyciągną liderów z całego świata, łącząc wizję, pasję i profesjonalizm na poziomie porównywalnym z aukcjami Sotheby’s w Londynie czy amfAR Gala w Cannes.