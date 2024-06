Oni nie dostaną babciowego 1500 zł! Wypłaty już w październiku

Babciowe – kiedy wypłata pieniędzy?

Zgodnie z ustawą babciowe rusza od 1 października. Wnioski o wypłatę pieniędzy będzie przyjmował ZUS. Jak podaje Business Insider, z nieoficjalnych informacji wynika, że 1 października nikt nie otrzyma świadczenia. Resort rodziny przyznaje, że termin wypłat to IV kwartał 2024 r. Oznacza to, że rodzice dostaną pieniądze w listopadzie, a nawet w grudniu. Termin wypłaty będzie zależny od dnia złożenia wniosku. Ale rodzice nie będą stratni, gdyż będzie im przysługiwać wyrównanie. Rodzice będą mogli złożyć wniosek w październiku, listopadzie lub grudniu. W takim przypadku otrzymają przelew za trzy miesiące na raz. W zależności od wybranego rodzaju babciowego może to być jednorazowo nawet 4,5 tys. zł otrzymane w grudniu 2024 r.

Babciowe – konieczny wniosek

ZUS będzie przyjmował wnioski i później na tej podstawie wypłacał nowe świadczenie. Jak mówi wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska, która odpowiada za wdrożenie babciowego, system wypłat będzie budowany na systemie wykorzystywanym w programie Rodzina 800 plus. Tu wnioski składane są tylko elektronicznie. W przypadku babciowego będzie podobnie, co ułatwi rodzicom ubieganie się o świadczenie. Pieniądze nie wpłyną na konto od razu. Najpierw wniosek musi zostać zaakceptowany przez ZUS. W wielu przypadkach pieniądze będą później, zwłaszcza w przypadku świadczenia "aktywnie w żłobku". Ustawa wskazuje, że pieniądze z ZUS są przekazywane na konto żłobka "w terminie do 20. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni". Placówka pieniądze z "babciowego" za październik otrzyma więc w listopadzie.

Babciowe – trzy rodzaje świadczenia

Program "Aktywny rodzic" to trzy osobne świadczenia dla rodziców dzieci w wieku żłobkowym, czyli od 12. do 35. miesiąca życia.

* aktywni rodzice w pracy, czyli część przeznaczona dla osób wracających do pracy, którzy chcą zatrudnić opiekunkę, nianię czy babcię. Świadczenie wynosi 1,5 tys. zł miesięcznie

* aktywnie w żłobku — dla rodziców, którzy zdecydują się na wysłanie dziecka do placówki, najczęściej żłobka. Państwo pokrywa czesne w żłobku maksymalnie do wysokości 1,5 tys. zł, ale jeśli wynosi ono 1 tys. zł, to rodzice nie dostaną pozostałych 500 zł.

* aktywnie w domu, z którego skorzystają ci rodzice, którzy zostają z dzieckiem w domu. Wypłata to 500 zł miesięcznie.

