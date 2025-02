Oni nie muszą się bać sztucznej inteligencji. Te kompetencje będą cenne nawet za 10 lat

Profesje niezastąpione, sztuczna inteligencja nie wygra

W raporcie PARP wskazano kilka najmniej narażonych przez robotyzację i sztuczną inteligencję grup zawodowych. Można wśród nich wymienić lekarzy, prawników oraz szeroko rozumiane usługi.

Lekarze, szczególnie chirurdzy, opierają swoje praktyki na wiedzy medycznej oraz zdolności do podejmowania skomplikowanych decyzji klinicznych, więc ten zawód jest jednym z najmniej zagrożonych. Sztuczna inteligencja nie zastąpi również opiekunów osób starszych, którzy oferują empatyczną opiekę długoterminową.

Sędziowie, adwokaci i prawnicy odgrywają kluczową rolę w interpretacji, analizie i rozwiązywaniu zawiłych przypadków prawnych, co nadal wymaga ludzkiego sposobu myślenia i rozeznania. Ich zadanie polega nie tylko na literalnym stosowaniu prawa, ale również na interpretacji, dostosowywaniu go do dynamicznie zmieniającego się otoczenia prawnego oraz nowych technologicznych realiów.

Branża usługowa, choć doświadcza skutków wzrostu automatyzacji, obejmuje grupy zawodowe, które mogą czuć się pewniej. Przykładem są pracownicy sprzątający, których praca jest kosztowna do zautomatyzowania, oraz hydraulicy i elektrycy.

Rozwój sztucznej inteligencji w polskich firmach

Polskie firmy przechodzą od fazy testów do aktywnej implementacji sztucznej inteligencji - wynika z badania firmy EY. Pracownicy 36 proc. ankietowanych firm chcą zwiększać swoje kompetencje w tym zakresie, a 21 proc. obawia się AI i niechętnie z niej korzysta - dodano.

Według badania "Jak polskie firmy wdrażają AI" przedsiębiorstwa przechodzą od etapu pierwszych testów do fazy aktywnej implementacji technologii AI - wskazano w komunikacie firmy EY. Potwierdzeniem jest rosnąca liczba firm, które wprowadziły zmiany operacyjne i organizacyjne oparte o sztuczną inteligencję. Od 2023 r. do 2024 r. odsetek ten wzrósł z 33 proc. do 40 proc. Równocześnie z 49 do 43 proc. spadła liczba firm pozostających na etapie poszukiwań różnych rozwiązań AI mających zwiększyć ich efektywność. 11 proc. organizacji deklaruje, że nie podejmuje żadnych działań w tym obszarze.

QUIZ PRL. Od propagandy do popkultury. Sprawdź, jak dobrze znasz hasła i powiedzenia z czasów PRL-u Pytanie 1 z 10 Dokończ hasło propagandowe: "Program partii – programem..." Kraju Narodu Polski Sprawiedliwości Następne pytanie