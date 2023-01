i Autor: Getty images Ile wynosi podatek cukrowy?

Cukier już nie krzepi

Opłata cukrowa. Co obejmuje i kiedy jest niższa? Ministerstwo Finansów wyjaśnia

Napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku korzystają z preferencyjnej opłaty cukrowej, objęte są opłatą zmienną i nie podlegają opłacie stałej. Niezależnie, czy cukier w napoju jest naturalny, czy syntetyczny, opłatę należy obliczać od całej zawartości cukrów w napoju - tłumaczy resort finansów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami soki 100 proc. oraz napoje zawierające co najmniej 20 proc. soku i do 5 gramów cukrów w 100 ml nie podlegają opłacie cukrowej – wskazano.