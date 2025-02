i Autor: Shutterstock (3)

Zakupy

Opłata za wejście do sklepu. Szokujący pomysł znanej sieci

Klienci przed wejściem do sklepu muszą zapłacić specjalną opłatę za samo wejście do środka. Takie rozwiązanie testuje sieć Aldi w Wielkiej Brytanii. Dotyczy to na razie sklepu „Shop&Go” w Greenwich - podaje Radio Zet. W tej placówce zakupy robi się bez pomocy obsługi.