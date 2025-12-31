Zima paraliżuje lotnisko Chopina w Warszawie! Opóźnienia w lotach

Pasażerowie Lotniska Chopina muszą liczyć się z opóźnieniami ze względu na konieczność odladzania samolotów w warunkach zimowych, co nie jest uwzględniane w harmonogramie lotów.

Odladzanie to kluczowa procedura bezpieczeństwa usuwająca lód i śnieg z samolotu za pomocą gorącej mieszanki glikolu i wody, trwająca zazwyczaj kilkanaście minut.

Czas odladzania może się wydłużyć w zależności od typu samolotu (np. Dreamliner do 20 minut) i stopnia oblodzenia.

Zaleca się monitorowanie statusu lotu i wcześniejsze przybycie na lotnisko, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek, szczególnie w okresie zimowym.

Pasażerowie planujący podróż z Lotniska Chopina muszą liczyć się z potencjalnymi opóźnieniami. Powodem jest konieczność przeprowadzenia procedury odladzania samolotów przed startem. O sprawie poinformował Piotr Rudzki z biura prasowego Lotniska Chopina, wskazując na wpływ warunków atmosferycznych na operacje lotnicze.

Dlaczego odladzanie jest konieczne?

Piotr Rudzki wyjaśnił, że "- Odladzanie samolotu jest rutynową procedurą przeprowadzaną w czasie opadów śniegu czy silnych mrozów". Podkreślił również, że choć jest to standardowa praktyka, nie jest ona uwzględniana w harmonogramie lotów, co może skutkować przesunięciami w czasie startów.

Na czym polega proces odladzania?

Odladzanie, znane również jako de-icing, to proces usuwania z powierzchni samolotu wszelkich osadów w postaci szronu, śniegu lub lodu. Procedura ta jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa lotu, ponieważ nagromadzenie się lodu na skrzydłach i innych elementach konstrukcyjnych samolotu może znacząco wpłynąć na jego aerodynamikę i zdolność do lotu.

Cały proces odladzania trwa zazwyczaj kilkanaście minut. Odbywa się on na specjalnie wyznaczonych stanowiskach, zlokalizowanych w pobliżu dróg kołowania, tuż przed planowanym startem. Samolot jest spryskiwany gorącą mieszanką glikolu i wody, która jest podawana pod wysokim ciśnieniem, aby skutecznie usunąć lód i śnieg.

Czas trwania odladzania a typ samolotu

Czas trwania odladzania może się różnić w zależności od typu samolotu i stopnia oblodzenia. Jak podają Polskie Linie Lotnicze LOT, odladzanie samolotu Boeing 787 Dreamliner, ze względu na jego dużą powierzchnię skrzydeł, może trwać nawet do 20 minut.

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce, pełniący rolę ważnego węzła komunikacyjnego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2024 r. lotnisko obsłużyło rekordową liczbę pasażerów, osiągając wynik blisko 21,3 mln podróżnych. Tak duża liczba operacji lotniczych sprawia, że sprawne i bezpieczne funkcjonowanie lotniska, nawet w trudnych warunkach atmosferycznych, jest priorytetem.

Apel do podróżnych

W związku z potencjalnymi utrudnieniami, pasażerom odlatującym z Lotniska Chopina zaleca się monitorowanie statusu swojego lotu i przybycie na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem. Warto również śledzić komunikaty przewoźników lotniczych i informacje publikowane na stronie internetowej lotniska, aby być na bieżąco z ewentualnymi zmianami w rozkładzie lotów.

