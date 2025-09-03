Opóźnienia w wypłatach renty wdowiej. Prezes ZUS ujawnia, co z poszkodowanymi

Część seniorów nie otrzyma 14. emerytury – świadczenie to nie przysługuje osobom z dochodem powyżej ok. 4700 zł, a powyżej 2900 zł jest pomniejszane "złotówka za złotówkę".

Problemy z rentą wdowią – ponad 100 000 wniosków zostało odrzuconych z powodu przekroczenia progu dochodowego (5636,73 zł brutto), a opóźnienia wynikają także ze zbiegu świadczeń z innymi instytucjami.

Waloryzacja emerytur w 2024 roku – prognozowana jest na poziomie 4,9%, zależna od inflacji, co ma zabezpieczyć dochody emerytów.

Wyzwania ZUS – instytucja mierzy się z dużym obciążeniem administracyjnym (np. obsługa 800+ dla cudzoziemców spoza UE) oraz niskim poziomem cyfryzacji wśród beneficjentów (95% wniosków o rentę wdowią to papierowe).

Agnieszka Grotek "Super Biznes": Ruszyła wypłata 14. emerytur. Czy jest grupa seniorów, która w tym roku nie dostanie tego świadczenia?

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS: Tak, to są te osoby, które mają wyższe dochody niż nieco ponad 4700 zł. W przypadku 14. emerytury powyżej emerytury 2900 zł obowiązuje zasada pomniejszania „złotówka za złotówkę”. 14. emerytura może wynieść nie mniej niż 50 zł, bo mniejszej kwoty nie wypłacamy.

Agnieszka Grotek: Czy w tej grupie są osoby, które mają rentę wdowią? Czy to, że dostały rentę wdowią, sprawiło, że nie dostały 14. emerytury?

Zbigniew Derdziuk: Mogą być takie jednostki, ale to nie będzie duża grupa. Rentę wdowią dostało już ponad 800 000 osób. Jest to świadczenie, które dotyczy osób, które mają łączne przychody wysokości minimalnych trzech minimalnych, czyli 5636,73 zł brutto.

Agnieszka Grotek: Są osoby, które złożyły wnioski o rentę wdowią w terminie, ale wciąż na ich konto przychodzi tylko ich emerytura, a nie renta wdowia. Co w takiej sytuacji powinny zrobić?

Zbigniew Derdziuk: Powinny zgłosić się do ZUS-u, by dowiedzieć się, na jakim etapie jest ich sprawa. Jeśli złożyły wniosek i przekroczyły próg 5636,73 zł, to na pewno dostaną decyzję odmowną. Już ponad 100 000 osób taką właśnie dostało decyzję gdyż, nie spełniają kryteriów, a wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń złożyły. Druga rzecz, część ma zbiegi z innymi instytucjami emerytalnymi, czyli z KRUS-em, z zakładem emerytalnym MSWiA, ze zakładami emerytalnymi wojskowymi czy służby więziennej. I w takich przypadkach niekiedy jeszcze trwa wyjaśnianie tych spraw. A też jest taka sytuacja, że dla części osób świadczenie jest wypłacane jako zbieg z drugim świadczeniem i te osoby nie miały policzonego drugiego świadczenia, albo renty rodzinnej, albo własnego świadczenia, które jest podstawą do wypłaty tych 15%. My na bieżąco to opracowujemy, często wszystkie te działania mają już rozpoczęte postępowanie wyjaśniające. Jeśli tylko dostaniemy wszystkie dane niezbędne do wypłaty świadczenia, to niezwłocznie to zrobimy. Chciałbym zaznaczyć, że też rozpatrujemy odwołania od decyzji w sprawie renty wdowiej. To już około 1200 wniosków, które wysyłamy do sądu. Istotne jest to, że o decyzji dotyczącej renty wdowiej informujemy wnioskodawców. Jeśli renta wdowia komuś się należy i dana osoba złożyła do końca lipca wniosek, a wciąż nie otrzymała świadczenia, to dostanie je z wyrównaniem.

Chciałbym podkreślić, że to duża operacja, wiele jest tych spraw. Pamiętajmy, że ZUS nie dostał żadnych dodatkowych etatów, środków. Choć spotykamy się z krytyką, to chcę podziękować wszystkim pracownikom. Jeśli ktoś zbyt długo czeka, to przepraszamy, ale to wymaga po prostu dokładnego sprawdzenia, czy ta osoba ma prawo do świadczenia czy też nie.

Agnieszka Grotek: A jakiej waloryzacji emerytur i rent możemy spodziewać się w przyszłym roku?

Zbigniew Derdziuk: Jeśli ceny rosną, to staramy się zabezpieczyć przychody emerytów. Waloryzacja będzie zależna od inflacji. Założenia do budżetu państwa mówią o waloryzacji 4,9 proc. Tymczasem wzrost wynagrodzeń, na przykład w sferze budżetowej, wynosi tylko 3 proc.. Pamiętajmy, że ideą tej waloryzacji jest pokrycie niedoborów albo różnicy, jaka wynika z inflacji. Więc ja to bym się cieszył, gdyby waloryzacja wynosiła zero, bo to by oznaczało, że nie ma inflacji.

Agnieszka Grotek: Przed ZUS-em kolejne wyzwanie administracyjne. Jeśli w życie wejdą zmiany dotyczące wypłaty 800 plus dla cudzoziemców spoza UE, to niezbędna będzie dokładna weryfikacja zatrudnienia cudzoziemca, jego pobytu w Polsce. Jesteście na to gotowi?

Zbigniew Derdziuk: Oczywiście jeśli będzie obowiązywać taka ustawa, to będziemy przygotowani. Nie będzie to łatwe, bo mamy bardzo wiele wyzwań, ale dzięki zaangażowaniu pracowników, będzie możliwe. Potrzebujemy trochę czasu na wdrożenie, ale ten mechanizm sprawdzania zatrudnienia nie jest taki zupełnie nowy, bowiem dzisiaj wypłacamy prawie 400 000 świadczeń programu aktywny rodzic, do którego weryfikujemy przychody zarejestrowane w ZUS-ie. Oczywiście dostajemy też dane z KRUS-u, z innych instytucji ubezpieczeniowych,

Agnieszka Grotek: Może pracę w ZUS ułatwiłaby cyfryzacja?

Zbigniew Derdziuk: Ze 100 000 wniosków o rentę wdowią, aż 95% to były wnioski papierowe. Wniosek elektroniczny wybrało tylko 5 proc. osób. Ale mamy też wnioski dostępne wyłącznie elektronicznie, np. o 800 plus na dziecko, a nawet wniosek o świadczenie dla osób z różnymi ograniczeniami. Dużym wyzwaniem jest to, że wiele osób wciąż nie korzysta z bankowości i dostają świadczenie od listonosza. To też jest oczywiście aspekt społeczny. My zachęcamy do usług elektronicznych, ale i ostrzegamy przed zagrożeniami, by nie narażać się na działania naciągaczy.

