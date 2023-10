W miastach brakuje kierowców autobusów i motorniczych. Tyle można zarobić

Oferty pracy: kierowca autobusu i motorniczy

Niemal wszystkie większe miasta w Polsce, w których jest miejski transport publiczny borykają się z problemami kadrowymi. Niestety, nie ma chętnych do pracy na stanowisku kierowcy miejskiego autobusu lub motorniczego tramwaju. Miejskie firmy dwoją się i troją, by jakoś kandydatów zachęcić do podjęcia pracy właśnie u nich. Na start oferują zdobycie odpowiednich kwalifikacji, przejście profesjonalnych szkoleń, ale i dobre pensje wraz z nagrodami. Jak wylicza bankier.pl, przykładowo we Wrocławiu osoba rozpoczynająca pracę na stanowisku kierowcy lub motorniczego może liczyć na wynagrodzenie rzędu 5570 zł. Ale po roku pracy stawka wynagrodzenia wzrasta do 5900 zł brutto. Z kolei osoba po 5 latach zatrudnienia może liczyć na wynagrodzenie rzędu 6560 zł brutto, a po 10 jest to minimum 6780 zł brutto. W każdym przypadku dochodzą do tego dodatki wynikające z rozliczenia ewidencji czasu pracy. Średnie wynagrodzenie z dodatkami w sierpniu 2023 r. wyniosło dla kierowcy 8143,67 zł, a dla motorniczego 7438,57 zł brutto.

Podobnie sytuacja wygląda w Łodzi, gdzie średnie zarobki na stanowisku kierowcy miejskiego autobusu lub motorniczego wynosiły 7650 złotych brutto. Zaś w Poznaniu na starcie swojej kariery zawodowej można liczyć na nieco ponad 5300 zł. Oczywiście wraz ze stażem pracy wynagrodzenie wzrasta.

Jak widać wynagrodzenie kierowców i motorniczych do najniższych nie należy. Przypomnijmy, że pensja minimalna w Polsce wynosi obecnie 3600 zł miesięcznie brutto. Aby móc wykonywać pracę kierowcy autobusu, przede wszystkim trzeba posiadać prawo jazdy kategorii D. Motorniczy musi posiadać pozwolenie na kierowanie tramwajem.